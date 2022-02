Ruská armáda se nespokojila s obsazením samozvaných separatistických republik na východě Ukrajiny, ale postupuje dál. Samotný vstup do loutkových pseudostátů, které Rusko vytvořilo a drželo při životě, byl porušením mezinárodního práva. S přimhouřenýma očima se ale dalo tvrdit, že si ruský prezident Vladimir Putin bere to, co je fakticky beztak jeho. Teď už ale ruský postup jakékoliv podobné ohledy znemožňuje – Moskva se dopustila otevřené agrese a otázkou je jen to, kde se zastaví. Zda někde na východě Ukrajiny, nebo zda tuto zemi bude chtít obsadit celou.

Tak či tak, jde o nejnebezpečnější situaci, v jaké se Evropa ocitla od konce studené války. A možná dokonce od konce druhé světové války – protože snad nikdy během desítky let trvajícího soupeření mezi Západem a Východem nejednal Kreml s takovou bezohledností jako nyní. Vojenských agresí se tehdy v Evropě dopouštěl v rámci své vlastní říše – v Maďarsku 1956, v Československu 1968. Ukrajina ale Rusku nepatří a patřit nechce, ať to Putin tvrdí sebevíc. Co teď?

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.