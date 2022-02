Plošné koronavirové uzávěry mi zlikvidovaly úspěšné podnikání v hotelnictví, tvrdí spoluzakladatel spolku Chcípl pes – exposlanec ODS Jiří Janeček. Iniciativa sdružuje podnikatele vymezující se proti covidovým opatřením a sympatizují s ní odpůrci očkování, ale i představitelé krajní pravice. Její agenda se přitom nedávno začala rozšiřovat od covidu k otevřené podpoře ruského prezidenta Vladimira Putina. Jak nyní zjistily HN a Aktuálně.cz, milionové dluhy z hotelového byznysu měl Janeček ještě před začátkem koronavirové krize, kterou svůj krach vysvětluje.

Janeček tvrdí, že by pohledávky splatil, kdyby nepřišla pandemie. Ve skutečnosti je ale někdejší zákonodárce neplatil ani předtím. Místo toho naopak ze zadlužené firmy vyvedl pivovar – a to těsně před zahájením insolvenčního řízení. To s firmou Naše pivovary zahájil v říjnu 2020 soud na základě návrhu číšníků a kuchařů, kterým společnost neplatila ještě před nástupem koronaviru mzdy.

V obchodním rejstříku Janeček oficiálně jako majitel společnosti nikdy psaný nebyl. Podnikal prostřednictvím své spolupracovnice a životní partnerky, která později také vystupovala za Chcíplého psa – Květuše Mentové. To, že společnost ovládal, ale Janeček redakci v rozhovoru sám přiznal. Jeho firma měla od roku 2017 pronajaté tři pražské hotely – Ehrlich, Michael a Na Zámečku.

A z veřejně dostupných informací zanesených v insolvenčním rejstříku vyplývá, že vedle zaměstnanců firma dodnes nezaplatila ani některým svým dodavatelům. Neuhrazené zůstaly třeba faktury za maso nebo služby prádelny s datem splatnosti v roce 2019, nebo dokonce 2018. Podrobnosti o hospodaření společnosti ale není možné z veřejných zdrojů zjistit, firma totiž v rozporu se zákonem nezveřejňuje své účetní závěrky. Jasné není ani to, kam odtékaly její zisky.

Redakce ale zjistily, že firma na poslední chvíli „odklonila“ devět milionů korun mimo dosah svých věřitelů, a to přes svou dceřinou společnost Malý Janek. Právě ta za ně začátkem roku 2020 koupila areál pivovaru v Jincích na Příbramsku. Dokládá to kupní smlouva, kterou mají HN k dispozici. Ve stejné době už přitom mateřská firma dlužila miliony.

Na celé operaci je klíčové to, že po nákupu změnila dceřiná společnost majitele, a dnes je tak pivovar Malý Janek psaný na Janečkovu dceru. Stalo se to těsně před zahájením insolvenčního řízení. V něm už musí veškerý zbylý majetek firmy ze zákona sloužit k uspokojení dluhů a nesmí se převádět na kohokoliv jiného.

Že by peníze ze společnosti „ulil“ záměrně, ale Janeček odmítá. „To nebylo účelové vyvádění majetku, ten pivovar je stejně krytý úvěrem od České pojišťovny,“ řekl pro HN podnikatel. Aktuálně se sám nechává v médiích označovat za majitele Malého Janka. Na adrese podniku přitom sídlí i samotný spolek Chcípl pes a Janeček tam má hlášené i trvalé bydliště.

Pivovar během pandemie otevřeně bojkotoval vládní opatření, včetně povinného zavření restaurací. Janeček pak do nelegálně otevřeného podniku zval zákonodárce, guláš si tu dal například dnes už bývalý poslanec Lubomír Volný.

Dluží, kam se podívá

Dluhy mateřské společnosti Naše pivovary přitom začaly narůstat dlouho předtím – konkrétně kvůli neplacenému nájemnému za provozované hotely vlastněné developerem a investorem Michalem Štěpánkem. Ten se teď s Janečkem a Mentovou soudí o vyplacení pětimilionové směnky, kterou mu prý na zajištění dluhů podepsali. U soudu Štěpánek vypověděl, že už v září 2019 dlužila firma na nájemném 9,2 milionu korun.

„Do covidu jsme byli přátelé. Peníze dlužil, ale choval se korektně. Například na oplátku zastavil byty. S příchodem covidu se zbláznil. Přestal komunikovat. Dluží mi dost. Peníze, které nevrací. Dluží, kam se podívá. Dluží mým známým. A to, co předvádí s tím Chcíplým psem a s jeho názory – s tím já nechci mít nic společného a absolutně s tím nesouhlasím,“ komentoval spor pro HN Štěpánek.

Jak se s Janečkem seznámil, si přitom developer podle svých slov nevzpomíná. Redakce ale zjistily, že kolem roku 2007, kdy byl Janeček místopředsedou pražské ODS a občanští demokraté v metropoli vládli, získával Štěpánek lukrativní veřejné pozemky i potřebné změny územního plánu, aby na nich mohl stavět.

A dařilo se mu i v Praze 11, kde Janeček občanským demokratům přímo šéfoval. Štěpánkova firma například v roce 2007 od tamní radnice výhodně odkoupila budovu školy, přestože za ni ve veřejné soutěži nabídla ze šesti zájemců nejméně peněz. „Ostatní nabídli víc, ale my od nich neměli skutečné záruky,“ komentoval tehdy Janeček rozhodnutí radnice pro server Tyden.cz.

Že by tendr byl zmanipulovaný, teď ale Janeček odmítl. A ve stejném duchu se vyjádřil i Štěpánek: „Nikdy jsem s Janečkem nic v tomto nepodnikal ani nijak neuplácel, jestli narážíte na toto.“

Skutečností ovšem je, že po letech byl Štěpánek ohledně neplaceného nájemného k expolitikovi ODS původně až neobvykle vstřícný. Koncem roku 2019 totiž uzavřel s Mentovou a Janečkem i přes narůstající dluhy novou nájemní smlouvu. A stačilo mu k tomu jejich ujištění, že „již budou platit řádně a včas“. Investor dokonce zrušil zástavy, které pro zajištění dluhů držely jeho firmy na byty Mentové i Janečkových dcer.

Jenže na začátku roku 2020, tedy pořád ještě před vypuknutím pandemie, přestali jeho obchodní partneři platit nájem opět. A právě tehdy se z byznysových spolupracovníků stali protivníci u soudu.

U něj Janeček s Mentovou dluhy odmítli. „Výstavce směnky veškeré hotely řádně vrátil a žalobci ničeho nedluží,“ shrnul jejich vyjádření soud s tím, že sami označili postup protistrany za „šikanózní“. Janeček předložil reportérům dohodu se Štěpánkem a jeho firmami, v níž podepsal, že si vzájemně k únoru 2020 nic nedluží. Pětimilionová směnka byla splatná 13. března 2020. A teprve o den později uzavřel podniky koronavirový nouzový stav, kterým Janeček své podnikatelské selhání zdůvodňuje. Městský soud v Praze dal každopádně loni v červenci Štěpánkovi za pravdu a nařídil zatím nepravomocně dvojici směnku proplatit.

To se ale dosud nestalo, a Štěpánek tak podal na Mentovou insolvenční návrh . Na samotného Janečka zatím nikoliv, oficiálně totiž nic nevlastní. On sám dluhy neuznává. „Paní Mentová má kvůli firmě Naše pivovary exekuce přes dvacet milionů a stát nám vůbec nepomohl. Panu Štěpánkovi už firma nedluží vůbec nic. Spousta těch věcí, co je uvedena v tom insolvenčním rejstříku, je už dlouho zaplacená,“ řekl k tomu redakcím Janeček. Na otázku, proč to tedy neuvedl a neprokázal u soudu, ale podnikatel řekl, že „nemá čas to pořád sledovat“. „Dluhy bychom platili včas, kdyby nepřišla krize,“ dodal Janeček.

Kuchař: Janeček mě zastrašoval

Jeho firma přitom dluží statisíce korun i státu. Dlužné mzdy totiž nakonec musel bývalým zaměstnancům vyplatit úřad práce, který teď peníze po firmě vymáhá. „Kde jsem měl na to vzít?“ reagoval na situaci Janeček. Zaměstnance jeho firma propustila k poslednímu září 2020. Zákonné odstupné jim ale Janeček nevyplatil. I přesto přitom soudu tvrdil, že vůči nim už dluhy nemá.

Insolvenční návrh na firmu podal jeden z číšníků – otec tří nezaopatřených dětí Robert S. Stěžoval si v něm na to, že už od ledna 2020 mu jeho sedmnáctitisícová výplata jen těsně za hranicí minimální mzdy chodila i s dvouměsíčním zpožděním. A pak mu přestala chodit úplně. A přidali se i další zaměstnanci.

Dva z nich insolvenčnímu soudu dokonce napsali, že se je Janeček pokouší zastrašit. Jeden z kuchařů například upozornil, že ho podnikatel kontaktoval jen několik hodin poté, co se v insolvenci začal dlužné výplaty domáhat. Janeček mu prý napsal, že kvůli údajně neprovedené inventuře po něm bude vymáhat téměř 160 tisíc korun. „S jediným cílem – zastrašit mě, abych svůj návrh ihned stáhl,“ napsal soudu Ondřej S.

Janeček na podzim neúspěšně kandidoval do sněmovny za hnutí Otevřeme Česko. To v celém Česku získalo pouze zhruba 20 tisíc hlasů. Letos se chce Janeček v regionálních volbách dostat zpátky na pražský magistrát, kde už byl jednou radním.