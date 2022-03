Boje mezi ruskými invazními jednotkami a ukrajinskou armádou stále pokračují, ale postup útočníků se zastavil. Kritická situace zůstává hlavně v přístavním městě Mariupol, které je obklíčené ruskou armádou a kde již sedm dní nefunguje elektřina, teplo ani voda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že ve městě kvůli dehydrataci zemřelo i jedno nemluvně.

Podle zpráv z úterního odpoledne se jednomu humanitárnímu konvoji autobusů podařilo z obklíčeného města vyjet. „Neustále však měníme trasu, protože ruské jednotky nyní zablokovaly tu původně dohodnutou. Ale lidi do bezpečí dopravíme,“ napsal na Facebook mluvčí mariupolské radnice Petro Andrjuščenko.

Ukrajinské úřady potvrdily, že evakuace začala také ve východoukrajinském městě Sumy, odkud první vozidla vyjela kolem desáté ráno. V noci na úterý se město stalo terčem ruského leteckého útoku. Zahynulo 21 lidí, z toho dvě děti.

Více než 600 tisícům lidí se podařilo odjet vlakem z východoukrajinského Charkova, který od začátku invaze na Ukrajinu ostřelují ruské síly. Podle ukrajinského informačního portálu Ukrajinska pravda to řekl šéf charkovské oblastní správy Oleh Synehubov. Podle v úterý zveřejněných záběrů však na charkovském nádraží stále čekaly tisíce lidí na odvoz. Vlaky jsou také přeplněné, cestuje se vestoje, což je problém hlavně pro nemocné a starší lidi.

Ruské síly od začátku invaze na Ukrajinu 24. února ztratily téměř 12 tisíc vojáků, tvrdí generální štáb ukrajinské armády. Není jasné, zda Kyjev do ztrát započítává i zajatce a zraněné, kteří byli vyřazeni z boje. Rusko minulý týden přiznalo 498 padlých a 1597 zraněných mezi svými vojáky. Podle ukrajinského štábu ruské síly přišly o 303 tanků, 1036 bojových obrněných vozidel, 120 dělostřeleckých systémů, 56 salvových raketometů, 27 prostředků protivzdušné obrany, 48 letadel, 80 vrtulníků, 474 kusů automobilové techniky, tři lodě nebo čluny, 60 cisteren a sedm bezpilotních letounů.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že za dobu speciální operace, což je v Rusku oficiální termín pro současnou invazi na Ukrajinu, bylo zničeno 2482 objektů ukrajinské vojenské infrastruktury. Mluvčí ruského resortu obrany Igor Konašenkov informoval mimo jiné o likvidaci 87 velitelských stanovišť a komunikačních center ukrajinských ozbrojených sil, 124 protiletadlových raketových systémů S-300, Buk-M1 a Osa a také 79 radarových stanic. Rusko podle něj rovněž zničilo 866 tanků a dalších obrněných bojových vozidel, 91 raketometů, 317 polních dělostřeleckých a minometných zbraní, 634 kusů speciální vojenské techniky a 81 bezpilotních letadel.

Ani ukrajinské, ani ruské oficiální údaje týkající se současné války na Ukrajině však nelze z jiných zdrojů ověřit. Například podle šéfa americké CIA zahynulo v bojích na Ukrajině až čtyři tisíce ruských vojáků.

Ukrajinu již kvůli válce opustily dva miliony lidí, napsal v úterý na Twitteru vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi. Více než polovina z nich, respektive 1,3 milionu, zamířilo přes hranice do Polska. Část lidí odchází do Evropy přes Rumunsko či Maďarsko. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvádí, že ruská invaze na Ukrajinu způsobila nejrychleji se prohlubující uprchlickou krizi v Evropě od druhé světové války. Do Česka podle premiéra Petra Fialy (ODS) dorazilo zatím přes 100 tisíc Ukrajinců. Do pondělí se cizinecké policii či v asistenčních centrech celkem nahlásilo 54 tisíc uprchlíků.