Evropská komise už na sklonku loňského roku předložila plán, jak v celé Evropě dekarbonizovat trh se zemním plynem, podporovat využívání vodíku a snížit emise metanu. K tomu má přispět i odklon od vytápění budov zemním plynem, k němuž má dojít nejpozději v roce 2040. Jak se tento plán může změnit v důsledku aktuálního válečného konfliktu? Zatímco některé tradiční energetické zdroje mohou projít odkladem útlumu, především jaderné a uhelné zdroje, naopak se urychlí náhrada zemního plynu alternativními zdroji.

Nebude to však transformace bezbolestná. Pokud se Evropská unie bude chtít už za necelých 20 let obejít bez zemního plynu pro vytápění budov, bude muset svou energetickou transformaci vzít pěkně od podlahy a neztrácet ani minutu. Zemní plyn je totiž po ropě druhým nejvýznamnějším energetickým zdrojem sedmadvacítky. A dlouhodobé kontrakty na nákupy plynu mají v Evropské unii sahat nejdále do roku 2049.

