Rusové do války s Ukrajinou neposlali svoje nejlepší a nejmodernější zbraně. „Kdyby nasadili to nejlepší co mají a na bojišti se to zničilo, tak se jim export propadne,“ říká v rozhovoru pro HN bezpečnostní expert a prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Podle něj ale nebude o ruské zbraně i tak zájem. Což bere jako velkou příležitost pro české zbrojařské společnosti. Mluví také o konkrétním plánu se Správou státních hmotných rezerv, který by měl posunout výrobní kapacity tuzemských firem.

HN: Setkáváme se krátce poté, co se premiér Petr Fiala vrátil z Ukrajiny. Když jste se o té cestě dozvěděl, převážil ve vás pocit, že to je odvážný tah? Nebo jste si pomyslel, tohle je bezpečnostní riziko, s nímž by si premiér neměl zahrávat?

První, co mě napadlo, je, že jde o PR pana premiéra. Z krátkodobého pohledu by možná bylo lepší poslat na Ukrajinu místo vlaku s politiky další zbraně. Ale z dlouhodobého pohledu je to dobře. Obchodu to určitě pomůže. Na Ukrajině jednou musí dojít k míru – a pak to, že jsme tam teď byli, bude pro český zbrojařský průmysl obrovská obchodní příležitost.

HN: Jak zatím hodnotíte vývoj války?

To, že k té válce vůbec došlo, mě velmi překvapilo. Jako člověk, který se v bezpečnostní komunitě pohybuje dlouho, jsem to bral jako velmocenskou hru, která se běžně hraje. Tím, že prezident Putin zavelel k invazi, ale překročil hranici, vsadil na jednu kartu. Nikdy bych nevěřil, že to udělá. Určitě mu to nevyšlo tak, jak si představoval. A došlo to do stavu, že i ta část rusky mluvící veřejnosti na Ukrajině, která s Ruskem sympatizovala, teď Rusko nenávidí.

