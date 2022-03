Naši pozornost uchvátil minulý týden výrobce grafických karet Nvidia, který v rámci svého každoročního dne investorů představil sadu nových produktů. Jestli je tady jedna věc, kterou si z celé prezentace člověk může odnést, je to ta, že Nvidia opět potvrdila svoji pozici absolutní a neohrožené globální špičky v oboru grafických karet a akcelerátorů. Pokud se budeme bavit o tom, že AMD stahuje technologický náskok Intelu a místy jej i předbíhá, tak Nvidia v podstatě hraje svoji vlastní ligu.

Představena byla například nová čipová architektura Hopper v novém produktu H100, která nahradí dva roky starou Ampere. Následoval procesorový superčip Grace vybavený dechberoucími 144 jádry (AMD se bude tento rok posouvat na 96 jader). Zajímavé také je, že je postaven na architektuře od Armu, a ne na tradičním instrukčním setu x86 od Intelu. Designy od Armu se přitom donedávna používaly pro mobily a tablety. Oba tyto produkty budou určeny pro velká datacentra (tzv. hyperscale), vývojáře umělé inteligence a strojového učení.

Kromě několika dalších produktů pro vizualizace a automobilový průmysl se nám dostalo ještě jednoho důležitého oznámení. Po nezdařené akvizici Armu visel ve vzduchu otazník, co bude společnost dělat s 50 miliardami dolarů v hotovosti na svých účtech. Dozvěděli jsme se, že zůstáváme při starém modelu organického růstu přes investice do vývoje. Do hry se také znovu vrátí zpětné odkupy a běžná dividenda. Na druhou stranu, tento přístup přináší své ovoce – za posledních pět let vyrostly akcie Nvidie až o 930 procent!

Nvidia jasně připomenula, že ještě dlouho bude jednoznačnou sázkou na budoucnost datacenter, umělé inteligence, autonomních vozidel a gamingu. Osobně bych pro vstup do pozice přijal za současných okolností příznivější valuaci – cena akcie je až na padesátinásobku zisku na akcii (P/E)!. Nicméně vzhledem na rizika, která zatím trh přehlíží (Rusko, inflace, Fed), se opatrnějšímu investorovi lepší příležitost dost možná naskytne. Pokud by ale někdo nechtěl čekat, investice se vždy dá rozložit v čase.