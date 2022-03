Na výměnu starých kotlů rozdělil stát v minulých letech miliardy korun. Zhruba čtvrtina žádostí o tyto dotace přitom šla na pořízení plynových kotlů. S jejich dalším proplácením ale bude zřejmě brzy konec.

Ministerstvo životního prostředí vážně zvažuje, že podporu kotlů na plyn ukončí. Garantovat příspěvky na tento způsob vytápění chce jen v případech, kdy už si lidé kotel pořídili nebo si nějaký závazně objednají do konce dubna. Co bude pak, zatím není jisté. Přinejmenším v současné podobě ale podpora pravděpodobně skončí. „Musíme to pečlivě zvážit, samozřejmě ta úvaha na stole je,“ řekla ČTK ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL).

Případné ukončení dotací na plynové kotle přitom souvisí i s aktuální situací na Ukrajině. Většina zemního plynu v Česku pochází z Ruska. Vytápí se s ním více než polovina budov. S ohledem na válku ale Evropská unie, včetně Česka, směřuje k větší nezávislosti na tomto zdroji energie.

