Češi jsou národem pejskařů. Jak ale hodnotíte jejich péči o domácí mazlíčky?

V souvislosti s pandemií se začali lidé více zajímat o doplňky stravy. V kurzu byl a je vitamin D společně s vitaminem C. Značná část lidí zjistila, že správnými doplňky lze významně zvýšit imunitu. A co platí u lidí, platí i u zvířat. Jsme národem vášnivých chovatelů a často svým mazlíčků dopřáváme spoustu laskomin a pamlsků. Kde však vidím rezervy, je pestrá a rozmanitá strava s dostatečným obsahem důležitých vitaminů a minerálů. Často lidé kupují granule v domnění, že to stačí, a zpozorní až v případě, kdy nastane nějaký zdravotní problém. Přitom stejně jako v případě doplňků stravy u lidí lze jejich správným užíváním docela dobře předcházet různým onemocněním. Jak naši mazlíčci stárnou, je potřeba myslet na jejich zdraví intenzivněji.

V jakém ohledu je to potřeba nejvíce?

Nejčastější komplikací především u starších psů a velkých plemen bývá artritida, artróza, případně dysplazie. Všechno jsou to onemocnění pohybového aparátu, nebo jinak řečeno kloubů. V tomto případě dobrá kloubní výživa dokáže dělat divy. Zvířata se už po pár týdnech výrazně lépe pohybují, bolesti ustupují a celkově se zlepšuje jejich zdravotní stav.

Doplňky stravy mohou zvířata užívat celoročně. Je ale nějaké období, ve kterém je to vyloženě důležité?

Vitaminy osobně nejvíc doporučuji doplňovat v chladných obdobích roku, protože psi a kočky, podobně jako lidé, mají oslabenou imunitu a jsou náchylnější k nachlazení a různým respiračním onemocněním. Lidé si tento fakt často neuvědomují a situaci podceňují. Ke zvýšení imunity zvířete přitom stačí jedna kostička univerzálního vitaminu denně. Vždy je lepší problémům předcházet než pak nákladně řešit jejich důsledky.

Pestrá a rozmanitá strava s dostatečným množstvím vitaminů je nutná i u zvířat.

Kromě kloubů řeší majitelé domácích mazlíčků často také péči o jejich chrup. Existuje vůbec nějaký způsob, jak zabránit vzniku zubního kamene?

Problémy se zubním kamenem a s ním souvisejícími komplikacemi se nejčastěji vyskytují u menších plemen psů. Zubní kámen je způsobený usazováním zubního plaku v místech, kde se zub setkává s dásní, a není lehké ho odstranit. Mazlíčkům také často velmi nepříjemně páchne z tlamy. Pokud problém dlouhodobě neřešíme, může dojít k vypadávání zubů. Řešením je pravidelné odstraňování zubního kamene u veterináře, které se však provádí v celkové anestezii zvířete a nebývá to zrovna levná záležitost. I tady lze problémům poměrně účinně předcházet. Doporučuji užívat přípravky s obsahem mořské řasy Ascophyllum nodosum, která brání usazování zubního plaku a částečně změkčuje již vytvořený zubní kámen. Ten pak lze snadněji odstranit například kartáčkem nebo odpadne sám.

Po jaké době můžeme čekat, že u našeho psa zmizí po podávání přípravků zápach z tlamy?

Z mých zkušeností vím, že zápach z tlamy mizí u psů i koček do tří až čtyř týdnů od začátku užívání přípravku obsahujícího mořskou řasu Ascophyllum nodosum. Pokud problém přetrvává i po dvou měsících, doporučuji konzultaci s veterinářem.

Na co si tedy dát pozor při podávání doplňků stravy? Mohou při špatném dávkování spíše uškodit?

Jako u všeho i zde platí, že všeho moc škodí. Doporučuji vždy dodržovat stanovené dávkování uvedené na obale jakéhokoliv doplňku stravy. Byl bych opatrný u doplňků výživy obsahujících velké množství vápníku, ten je nezbytné doplňovat u kojících fen a u štěňat v době jejich růstu, u dospělých psů a koček bych to vždy konzultoval s veterinářem.

