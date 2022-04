Když před necelými dvěma měsíci vtrhli Rusové na Ukrajinu, mnozí předpovídali její rychlý pád. Jenže Ukrajinci odpověděli odhodlanou obranou, kterou výrazně podpořily západní státy dodávkami moderních zbraní. Západ ale nepomohl Ukrajině jen na bitevním poli, ale i v klíčové oblasti 21. století. V komunikaci.

Před začátkem války řada bezpečnostních expertů a expertek předpokládala, že ukrajinská komunikační infrastruktura bude rychle vyřazena kybernetickými útoky i fyzickým zničením kritických komunikačních uzlů. A to s cílem rozvrátit správu země i znemožnit armádě organizovat obranu.

Začátek ruské agrese skutečně doprovázely útoky na komunikační infrastrukturu. Některé části Ukrajiny se kvůli tomu začaly propadat do informační mlhy. Tak jako jinde, i tady ale Ukrajinci prokázali notnou dávku vynalézavosti. Ve snaze mlhu rozptýlit napsal 26. února ukrajinský vicepremiér a ministr pro digitální transformaci Ukrajiny Mykhailo Fedorov tweet Elonu Muskovi, majiteli americké společnosti SpaceX, a požádal ho, zda by bylo možné nad konfliktem zmítanou zemí aktivovat službu Starlink – systém tvořený megakonstelací více než dvou tisíc satelitů. A požádal Muska také o to, zda by na Ukrajinu dodal terminály pro komunikaci se satelity.

Krátce nato Musk tweetoval: „Služba Starlink je na Ukrajině dostupná. Více terminálů je na cestě.“ Sociálními sítěmi se následně prohnala fotografie útrob kamionu s desítkami krabic s terminály, které fungují jako přijímač a vysílač pro spojení se satelity. Od té doby se na Ukrajinu dostalo pět tisíc terminálů, z čehož 3667 jich darovalo SpaceX a zbytek dodala americká federální agentura USAID.

