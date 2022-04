Aby jakoukoliv politiku v demokratické zemi bylo možné označit za dobrou, musí vykazovat dvě základní kvality. Musí být efektivní a musí fungovat na právním základě. Jinak nestojí za nic. Pojďme se podívat, jak si v tomto smyslu stojí snaha české vlády bojovat proti ruským lžím rozkládajícím českou společnost. Plus jak se k problému dezinformací staví další podstatní hráči – média, firmy či školy. A dopředu řekněme, že obrázek, který spatříme, nebude zrovna veselý.

Nejdříve k právnímu základu: takřka před dvěma měsíci došlo k vypnutí osmi dezinformačních webů – Aeronetu, Sputniku, Protiproudu a dalších. Odehrálo se to tak trochu pokoutně, na základě dohody vlády s provozovateli internetových domén. Tehdy, po začátku ruské invaze, se to dalo pochopit jako rychlý sebeobranný reflex. Ovšem pokud blokace pokračuje i nyní bez jakéhokoliv právního titulu, jen na základě dohody mezi Úřadem vlády, konkrétně zmocněncem pro oblast médií a dezinformací Michalem Klímou, a správcem internetových domén sdružením CZ.NIC, je to špatně.

Podle ústavy lze zasahovat do svobody slova pouze velmi omezeně, pro což jsou dobré důvody. Jednak není možné, aby stát někomu jen tak zatípl podnikání, přičemž provozování médií podnikáním je. Ale hlavně právní základ pro jakékoliv restriktivní rozhodnutí je tím, co odlišuje demokracii od autoritářského režimu. Takže vypnout bez rozhodnutí soudu sebehnusnější médium a tvářit se jako že nic, pohoda, je prostě v demokracii problém. Současná praxe je špatná a pouze nahrává proruským křiklounům, kteří mohou lomit rukama nad „cenzurou“. Že o cenzuru v přísném slova smyslu nejde, protože weby nevypíná vláda, ale zájmové sdružení právnických osob, je sice pravda, ale nic to nemění na tom, že dojem z toho dobrý není.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.