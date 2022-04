Nejsou lékaři a nikdy si nemysleli, že na předních světových konferencích o stomatologii budou jedněmi z hlavních mluvčích. Založili kliniku ortodoncie, která je prý co do počtu klientů největší v Česku, Evropě i na světě. Daniela Mastracciho a Matúše Valacha spojily před 15 lety manažerské dovednosti a úkol vytáhnout ze ztráty krachující společnost zabývající se distribucí zdravotnického materiálu pro stomatologii a ortodoncii. Za několik let firmu dostali z dluhů, ale nebyli přesvědčeni, že by distribuce byla v Česku obor s velkou budoucností, do kterého stojí za to investovat peníze.

„Co jsme ale viděli, byla díra na trhu ve stomatologické praxi. Česko tehdy stálo před velkou změnou, kdy si lidé začali svého lékaře vybírat, a my chtěli vyzkoušet přístup z druhé strany, mít vlastní kliniku a ordinace,“ říká Daniele Mastracci, který společně s Matúšem Valachem nejprve založili Svět rovnátek v Praze, o několik let později také v Brně. Kromě těchto klinik provozují pod značkou Labs1503 také Fyzio Svět, brzy se otevře klinika estetické stomatologie Denta Labs a klinika hormonální terapie pro muže v Praze Alpha Labs.

Když jste začali ve zdravotnictví podnikat, věděli jste, jak na to?

D.M.: Vůbec ne. Naši první kliniku Svět rovnátek jsme první rok vedli na základě rad kolegů z oboru, tedy ostatních lékařů. Výsledky byly katastrofální, neměli jsme žádné pacienty. Další rok jsme proto změnili přístup k marketingu a komunikaci s pacienty. Odlišnost oproti jiným ordinacím spočívá v rozdělení rolí mezi vícero článků, než je běžné. Ortodontistu a asistenta doplňuje několik dalších lidí, což umožňuje větší specializaci, úsporu času i peněz pro pacienty.

M.V.: V medicíně obecně bylo dlouhá léta tradicí, že člověk vše řeší s jedním lékařem. To je ale cesta, která zároveň znamená určité riziko lidské chyby. Toto ve Světě rovnátek eliminujeme především díky využití moderních technologií. Řešit vždy vše s jedním odborníkem je podle nás přežitek, který může pacienta spíš ohrozit než mu reálně pomoci.

Když tedy přijdu na některou z vašich klinik, jak bude péče probíhat?

M.V.: Nejprve se setkáte s prvním, trochu běžnějším článkem – recepční – jejímž nebo jehož úkolem je řešit poptávku pacienta, dohodnout termín konzultace, odpovídat na dotazy a podobně. Již specifickým článkem je ale takzvaný floor manager, který byl v začátcích mou pozicí. Ten se stará o plynulý chod kliniky, má přehled o všech pacientech a zajišťuje součinnost jednotlivých článků systému. Sleduje časové rozvržení i rozmístění a vytížení personálu tak, aby eliminoval prodlevy jak pacientů, tak personálu. Pro urychlení a optimální chod komunikuje s kolegy pomocí mini vysílaček.

D.M.: Pro pacienta je dále zásadní i koordinátor léčby, který ho provází celým procesem. Tím jsem byl v začátku já. Koordinátor pacientovi vysvětluje a představuje možnosti léčby, navrhuje optimální řešení, vše detailně vysvětlí a po dobu léčby je pro pacienta hlavní kontaktní osobou. Tato pozice velmi odlehčuje lékaři, který se pak může plně soustředit na léčbu a její plánování. Lékař, který schvaluje léčebný plán a případně ho v průběhu upravuje, využívá spolu se svým asistentem nejmodernější systémy, například skener pro 3D vizualizaci.

Mají pacienti ke koordinátorovi stejnou ­důvěru jako k lékaři?

D.M.: Pro pacienty byla tato funkce celkem přirozená, větší problém měli lékaři, přestože jsou při konzultaci vždy přítomni. Řeší ale jen individuální věci. Pro nás nemá přidanou hodnotu, když informace ohledně smluv, plateb, starání se o rovnátka bude popisovat člověk s nejvyšší specializací na klinice. Je to podobné jako stavbyvedoucí či architekt, který plánuje, ale cihly už skládá někdo jiný. Lékař tak navrhne možnosti léčby a následně pomocí technologií vytvoří její plán přímo pro konkrétního pacienta.

Vnímáte individualizovanou léčbu jako váš největší benefit?

D.M.: Určitě. Dáváme si záležet, abychom pacientovi věnovali čas. Chceme porozumět jeho motivaci, hledáme více variant léčby a společně vybíráme cíl. Klient má mnohem větší přehled o celém procesu. Doby, kdy je pa­cient ochoten čekat týdny, než dostane termín k návštěvě, kdy stráví desítky minut v čekárně a kdy je smířen s opakovanými návštěvami kvůli drobnostem, už jsou téměř minulostí.

Pacient si ale za takový přístup musí zaplatit. Jak jsou k tomu Češi otevření?

M.V.: V Česku jsme zvyklí na špičkové zdravotnictví, které je zdarma. Je velmi kvalitní a v tom jsme na světě výjimeční. A ani si to neuvědomujeme. Na druhou stranu lidem v Česku začal chybět servis kolem medicíny. Tedy nejen léčba samotná, ale zákaznická podpora i celkový zážitek kolem. Podobně jako to funguje v zahraničí. Lékaři se toho báli, ale většina pacientů je nadšená.

Jaké používáte moderní technologie?

D.M.: Na ortodontických klinikách nabízíme ojedinělý a stále více žádaný produkt – neviditelná rovnátka, která jsou vytištěná na 3D tiskárně. Více než o rovnátka samotná jde ale o individuální přístup k léčbě tak, jak jsem o něm už mluvil. Díky technologiím jsme schopni rozhodnout, jaký by měl být požadovaný konec léčby, abychom nad tím měli mnohem víc kontroly. V ortodoncii jsme byli v Česku určitě první digitalizovanou klinikou.

Jak přesně funguje?

D.M.: První věc, kterou pacientovi po příchodu děláme, je sken úst bez otisku skusu. Pacient vidí 3D stav zubů, společně si ukážeme, jak bude vypadat po léčbě, a samozřejmě postup podle možností měníme. Namísto fixních rovnátek, kdy klient chodí na seřízení nebo výměnu, neviditelná rovnátka umožňují, aby si je měnil sám podle plánu, který sestavíme. Člověk je nosí přibližně 20 hodin denně, forem se už dopředu vytiskne mezi deseti až sedmdesáti, které si pacient odnese domů. Pomocí technologií se snažíme eliminovat lidské chyby a dát pacientovi větší kontrolu nad léčbou. Toto cítíme jako renesanci ve zdravotnictví.

M.V.: To samé chceme poskytnout i na klinice estetické stomatologie DentalLabs, kterou otevřeme během několika měsíců. Třeba korunka na zubu se nebude řešit tak, že pacient přijde na několik návštěv, kdy se nejdříve sejmou otisky, následně nasadí korunka, ale vše se bude dít digitálně. 3D model se bude konzultovat s pacientem a následně se vytiskne.

V lékařství se využívá robotů nebo umělé inteligence. Pronikly i do vaší kliniky?

M.V.: Zhruba dva měsíce testujeme novinku, kdy využíváme prvků umělé inteligence v oblasti plánování. Proces funguje tak, že lékař dá výrobci rovnátek vstupní informace a požadavky, na základě kterých se pomocí algoritmů vytvoří léčebný plán.

D.M.: Mám rád populární výzkum a knihu Davida Sinclaira Konec stárnutí – Proč stárneme a proč už nemusíme. Je zajímavé, že se společnost dívá na stárnutí jako na nemoc, kam můžeme směřovat vědu, abychom pracovali na prevenci určitých nemocí a prodloužili kvalitu života. Myslím, že v příštích letech uvidíme v tomto směru obrovský vývoj. Obecně mě zajímají všechny trendy v medicíně. Teď nám chytré hodinky říkají, jaký máme tep nebo jak dlouho spíme, v budoucnu podle nich zjistíme riziko nemoci a co můžeme dělat pro prevenci. Jestli nám chybí vitaminy nebo bychom měli navštívit lékaře. Čeká nás doba individualizované medicíny, což v příštích letech přinese spoustu novinek.

Kvalitu života mužů chce zlepšit vaše nová klinika AlphaLabs. O jakou péči půjde?

M.V.: Bude se věnovat tématu úbytku hormonů, který přichází s věkem a který je způsobem života mnoha mužů ve 21. století urychlen a zesílen. Muži ztrácí energii, fyzickou sílu, motivaci či sexuální apetit a výkon. Každý muž, který pocítí potřebu konzultovat nebo přímo řešit pocit, že již nežije naplno, jak by chtěl, bude moci kdykoli přijít. A dostane se mu odborné rady a péče. Nebude muset pokoutně shánět nějaké přípravky na černém trhu. U nás se mu dostane komplexního vyšetření v co nejmenším možném časovém úseku, sám si stanoví návštěvu dle časových možností, a na základě výsledků zkonzultuje následnou terapii. Bude mít možnost volby, zda ji podstoupí, a to vše naprosto bezpečně pod odborným dohledem a s maximální individuální péčí. S odborníky, kteří jsou specializovaní a nadšení pro tento obor.

