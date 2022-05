komentář Julie Hrstkové

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje návrh, podle kterého by rodiče do osmi let mohli mít celkem dva měsíce dovolené navíc. V zásadě by to ročně dělalo týden volna navíc ke čtyřem týdnům v zákoně, případně pěti, pokud mají...