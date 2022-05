Začátek středeční tiskové konference guvernéra americké centrální banky Jeroma Powella byl netradiční. „Ještě než se dostanu k detailům dnešního zasedání, rád bych využil příležitosti a promluvil přímo k Američanům: inflace je příliš vysoká…,“ uvedl. Ukazuje to na závažnost problému, který mají USA s růstem spotřebitelských cen. Jejich index vzrostl v březnu o 8,5 procenta, což znamená nejvyšší úroveň od roku 1982. Naléhavosti situace odpovídá také růst sazeb o půl procentního bodu (do rozmezí 0,75 procenta až jedno procento). Naposledy se sazby o dvojnásobek standardní hodnoty zvyšovaly v roce 2000.

Navíc dle dalších slov guvernéra můžeme počítat s rychlým růstem sazeb na následujících zasedáních. A byl také oznámen začátek snižování rozvahy banky, která po koronavirové krizi nabobtnala na téměř devět bilionů dolarů (cca 36 procent HDP).

Přes některá silná vyjádření lze jen obtížně vyhodnotit, zda bylo zasedání více jestřábí (utahování politiky), nebo holubičí (uvolňování politiky). Obchodníci totiž čekali ještě pevnější přístup a počet očekávaných zvýšení sazeb v USA v roce 2022 klesl z deseti na osm. Dle aktuálních odhadů by tak hlavní sazba na konci roku měla dosáhnout na 2,5 procenta. I tato úroveň by však mohla být příliš nízká na to, aby dokázala už v příštím roce stlačit inflaci k očekávaným třem procentům. K tomuto číslu by nakonec mohla pomoci slabá ekonomika. Ta se v prvním čtvrtletí roku podívala překvapivě do negativního teritoria a očekávaný růst HDP v tomto roce se za poslední měsíce podstatně snížil (pod tři procenta).

Fed se nenachází v záviděníhodné pozici. Stojí takřka na počátku utahovacího cyklu, zároveň je však konfrontován s klesající ekonomickou aktivitou. Zhoršování situace na trhu práce se ale zatím nekoná. Nezaměstnanost zůstává v blízkosti 50letých minim, růst mezd akceleruje a roztáčí cenovou spirálu. Pokud bude Fed utahovat příliš rychle, tak ekonomiku zadusí. Pokud zvolí opačný přístup, tak boj s inflací nebude úspěšný. Vybalancovat správný přístup tedy nebude jednoduché, a to zvláště s ohledem na finanční trhy, o jejichž stabilitu se Fed neoficiálně snaží snad už od svého založení.