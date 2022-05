Není známo, co se honilo hlavou předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, když v pondělí večer přijela na neplánovanou návštěvu Budapešti. Jejím úkolem bylo přemluvit maďarského premiéra Viktora Orbána, aby neblokoval ropné embargo Evropské unie vůči Rusku. Problém s dovozem ropy mají v takovém případě všechny středoevropské státy, které nemají moře. Ale jen Maďarsko se k problému postavilo tak, že nechce hledat jiná řešení, než je právě nákup ruské ropy. Ta tvoří tři čtvrtiny maďarského ropného dovozu a mimo jiné díky ní může fungovat, přinášet zisky, ekonomický a politický vliv v širším regionu maďarská ropná společnost MOL. Lidé ze strany Fidesz ji vždy považovali za něco jako perlu ve své svatoštěpánské koruně.

Von der Leyenová, dlouholetá politička konzervativní německé CDU, ale přijela do Budapešti sklidit v kritické chvíli pro Evropu plody dlouholeté politiky své mateřské strany. Byla to totiž CDU a její kancléřka Angela Merkelová, kdo léta přivíral oči nad tím, jak si Orbán buduje v Maďarsku osobní autoritářský režim, jak se sbližuje s autokraty v Rusku a Číně a jak neustále balancuje na hraně toho, co je přijatelné pro zastánce tolik skloňovaných evropských hodnot.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.