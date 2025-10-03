Volby v Česku, slabý výkon ekonomiky v Maďarsku, růst veřejného dluhu v Polsku. Tak by mohl znít stručný soupis aktuálního dění ve středoevropském trojlístku. Zmíněná témata se prolínají, byť ne vždy ve stejném čase.
Co se voleb týče, Polsko na jaře vybíralo nového prezidenta. Zvítězil kandidát opozice a Polsko tak zůstává v situaci, kdy hlava státu shazuje návrhy zákonů a vládní koalice nemá v parlamentu dostatek hlasů, aby prezidentské veto přehlasovala. Vládě se mimo jiné nedaří zvyšovat daně v rozsahu, který by pomohl výrazněji brzdit růst jejího dluhu. V Česku jsou žhavým tématem parlamentní volby, jejichž důsledkem může být oslabení rozpočtové disciplíny. Maďarsko bude vybírat nový parlament příští rok v dubnu a tamní veřejné finance pociťují tlaky již nyní.
Na poli HDP si dobře vede Polsko, jež s růstem nad tři procenta může letos dominovat celé střední a jihovýchodní Evropě. V průměru regionu může být česká ekonomika s necelými 2,5 procenta. Na chvostu pak bude Maďarsko s růstem mírně nad 0,5 procenta. V roce 2026 by se ale tempa mohla sblížit: v Maďarsku se čeká zesílení růstu HDP do oblasti 2,5 procenta, pomoci by mělo oživení investičních výdajů a exportů. Investice by měly zesílit i v Česku, nicméně růst jak naší, tak polské ekonomiky by se v roce 2026 neměl výrazně lišit od toho letošního.
Česko a ekonomika: unikátní schopnost vyrábět a druhá pozice v regionu za Rakouskem. Jak to bude dál?
Vraťme se ale k dopadům voleb. Polský vnitropolitický klinč vede k tomu, že zlotý ve třetím čtvrtletí zaostal za korunou a forintem. Zlotý mírně oslabil vůči euru, k čemuž přispěl i fakt, že polská centrální banka jako jediná v regionu snižuje úroky. Zbylé dvě měny profitují z opatrné domácí měnové politiky, forintu navíc pomáhají sázky na volební vítězství proevropské opozice. Z těchto nadějí těží i maďarské vládní dluhopisy. Pomyslný černý Petr naopak zůstal českým vládním dluhopisům, kde vedle zastavení cyklu snižování úroků ČNB asi působí i obavy z výhledu rozpočtové politiky. Vše bude dále krystalizovat. Zřejmé je, že region nabízí finančním trhům pestrý kaleidoskop otázek, a tedy i příležitostí.
