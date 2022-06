Do speciálně chráněných vozů usedají prezidenti, premiéři, králové, šejkové, vojáci NATO i ti na misích OSN. Rodinná firma SVOS se specializuje na výrobu pancéřovaných aut a obrněnou techniku, zákazníky má v šedesáti zemích a letos slaví třicet let na trhu. Drží se mezi elitními dodavateli. „V naší branži je diskrétnost nejdůležitější a čím méně se o vozech a jejich vlastnostech ví, tím lépe. Reference nejsou veřejné, vznikají až zkušenostmi,“ vysvětluje Jaroslav Černý, jenž přeloučskou společnost založil a stále jí šéfuje. Jeho o třicet let mladší syn Štěpán, jenž o otci s úsměvem hovoří i jako o panu řediteli, dodává, že zákazníky si tady vybírají a zájemce dopředu prověřují.

HN: Firmu jste zakládali těsně po revoluci. Co bylo na začátku takového druhu podnikání?

JČ: Pracoval jsem ve speciálním útvaru Vojenských opravárenských závodů v Přelouči, který mimo jiné vyvíjel obrněnou techniku na podvozcích Pragy V3S. Když se změnil režim, podniky spadající pod ministerstvo obrany se začaly rušit a první na řadě byl vývoj, kde nás pracovalo tehdy asi patnáct techniků. Chtěli jsme zůstat u toho, co umíme, ale nikdo z nás neměl zkušenosti se zakládáním firmy. Nakonec jsme SVOS, tedy „Speciální vozidla, obchod, servis“ založili já s kolegou, který ale po dvou letech odešel, protože začátky byly opravdu těžké a nebyl čas na nic jiného než na práci. Pronajali jsme si bývalou strojní a traktorovou stanici a nejdřív dělali zámečnické práce, například nosiče na jízdní kola pro auta nizozemských zákazníků, pak různé přívěsy a návěsy pro menší užitková auta. Tehdy jsme byli rádi opravdu za každou práci.

