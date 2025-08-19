Nafta patří do kamen. Kdo nemaže, nejede, a čím víc elektroniky, tím víc problémů. Zákony z autíčkářského světa zlidověly. Dost hlášek míří také na Porsche. Je prý hlučné, smrdí po benzinu a při řazení vám dává zažít pocit, že jste právě nakopli ocelového koně do slabin.
Jenže pak přijde nový Macan a udělá v hlavě malý blackout. Nová generace je čistě elektrická a fanoušky to rozdělilo. Ne všichni skalní příznivci to přijali s pochopením a prodeje značky se na mnoha trzích propadly. Ne ale všude. Třeba v Česku je Macan Electric poměrně populární. Za sedm měsíců letošního roku se prodalo 99 aut, tedy dvakrát víc než spalovacích variant za stejné období loni.
Co se dočtete dál
- Jak hmotnost Macanu EV ovlivňuje jízdní vlastnosti.
- Jaký je deklarovaný a reálný dojezd při běžné a sportovní jízdě.
- Jak se změnil interiér, prostor a užitná hodnota oproti předchozí generaci.
- Jak elektrifikace proměnila vnímání značky mezi tradičními příznivci Porsche.
