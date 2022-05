Napjaté vztahy jsou minulostí. Dnes vystupuje prezident Miloš Zeman jako velký podporovatel odborářského předáka Josefa Středuly. Na nedávném odborářském sjezdu to byl právě on, kdo Středulu vyzval k hradní kandidatuře. „Doufám, že tuto volbu, Pepo, přijmeš a budeš jedním z nejsilnějších kandidátů,“ lichotil Středulovi. Ten ani ne týden nato oznámil, že do toho skutečně jde. A pokusí se jako občanský kandidát sesbírat potřebných 50 tisíc podpisů. Zemanova podpora se mu může hodit. Dříve přitom vztahy obou mužů nebyly zdaleka tak dobré.

Zatímco koncem letošního dubna byl Zeman na odborářském sjezdu Středulovým hlavním čestným hostem, o sjezd dříve, na jaře 2018, Zeman navzdory pozvánce ani nedorazil. Byť se tehdy prezident společenských akcí ještě hojně účastnil – pár dní předtím například navštívil komunistický sjezd.

Důvody se podle kuloárních informací různily. Podle některých Zeman onemocněl, podle jiných chtěl Středulu potrestat za jeho kritiku prezidentových výroků o tom, že by důchodci bez problémů přežili stokorunové poplatky v nemocnicích.

