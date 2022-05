Německo zahajuje jeden z největších experimentů v dějinách veřejné hromadné dopravy – v době drahých pohonných hmot a vysoké inflace. Kdo si zakoupí jízdenku v hodnotě devíti eur (zhruba 225 korun), může s ní v příslušném kalendářním měsíci – zatím v červnu, červenci či srpnu – neomezeně cestovat místní veřejnou dopravou ve 2. třídě po celém Německu. Tedy klidně může koupit tento tiket třeba v Berlíně, Mnichově, Drážďanech, zkrátka kdekoliv – třeba i u dopravců na německé straně Šumavy – a pak s ním v daném měsíci jezdit autobusy, tramvajemi, metrem či vlaky nejen v daném městě či regionu, ale po celé zemi. Třeba na dovolené u Baltu, u Bodamského jezera, nebo i v bavorských Alpách.

Jízdenka neplatí v dálkové dopravě, tedy vlacích Deutsche Bahn kategorií ICE, EC, IC ani v dálkových autobusech, mimo jiné Flixbusu. Komu nevadí necestovat expresně, může po celé zemi jezdit regionálními vlaky (kategorie Regionalbahn, Regional Express a Interregio Express – pozn. red.), kde jízdenka platit bude, uvádí web Süddeutsche Zeitung. Nyní někde měsíční jízdné stojí i přes 100 eur.

Všeobecně bude prodej zahájen v nejbližších dnech. Někde ho však spustili ještě dřív, než plán schválil parlament. Největší dopravce, tamní dráhy Deutsche Bahn, bude od 23. května prodávat jízdenky na webu, v aplikaci, na přepážkách i v automatech. Berlínský dopravní podnik plánuje nabízet jízdenky od soboty, mnichovský dopravní podnik oznámil zahájení prodeje na konec května. Tickety budou k dispozici v digitální i papírové podobě. Platí od prvního dne kalendářního měsíce v 0.00 hodin až do konce měsíce, ve kterém byly zakoupeny, do půlnoci a automaticky se neobnovují. Podle Deutsche Bahn však budou jízdenky na všechny tři měsíce k dispozici také najednou. Jízdenku by mělo být možné koupit online i z Česka.

Například ve Wuppertalu, kde jako první v Německu předprodej spustili už ve středu přes aplikaci, prodali za pár hodin 1700 předplatných. Podle Süddeutsche Zeitung to výrazně předčilo tamní očekávání.

Těm, kteří už předplatné na místní dopravu mají, ale ne za tak výhodnou cenu, mají podle plánu ministerstva dopravy místní dopravní podniky automaticky kompenzovat rozdíl mezi cenou jízdenky a jízdenkou za devět eur. Experti očekávají, že zájem o autobusy a vlaky stoupne, na řadě míst – hlavně v turistických cílech – se obávají problémů. Děti od šesti let potřebují vlastní devítieurový lístek. Přeprava kola není automaticky zdarma, každý dopravce má různé podmínky.

Především kvůli financování to tento vládní plán neměl lehké. Nakonec ale prošel. Objevovala se ale i úvaha, jestli nezavést rovnou jízdenky zdarma, a vyhnout se tak byrokracii a kontrolám. Spolková vláda souhlasila s úhradou nákladů na „devítieurovou jízdenku“ až do 2,5 miliard eur. Spolkové země však očekávají další miliardovou pomoc, například kvůli zvýšeným nákladům na energie.

Aby vláda splnila své klimatické cíle, chtějí politici Němce přimět k rozsáhlému přechodu na veřejnou dopravu. Již v roce 2030 má mimo jiné autobusy a vlaky cestovat dvakrát více lidí než dnes. Zda toho lze dosáhnout, je však sporné. Kritici také tvrdí, že vládní koalice sociálních demokratů, Zelených a liberální FDP nemá plán, co se bude dít po skončení akce na konci srpna, kdy budou zřejmě energie nadále drahé.

Německý experiment není jediný projekt, který má pomoci boji s klimatickou krizí, ušetřit cestujícím peníze a zároveň přimět další možné pasažéry, aby přesedli z auta na vlak, tramvaj, metro či autobus. V Rakousku loni na podzim slavil úspěch projekt klimatické jízdenky. „Podle mě je to přesně Netflix efekt. Taky nepřemýšlím, jestli se podívám na tři série, na osm nebo na žádnou. Platím si paušál a mám pohodlí,“ řekl tehdy HN Peter Kraus, vídeňský radní za Zelené.

Rozšíření zatím ne příliš používané české jízdenky One Ticket, která umožňuje koupit si na železnici jeden lístek pro více dopravců, má česká vláda ve svém programovém prohlášení.