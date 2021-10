Je to podobné uvažování, jako když máte předplacené Spotify, HBO nebo Netflix. Jen tu nejde o hudbu či seriály, ale o cesty vlakem, autobusem nebo městskou hromadnou dopravou. Rakousko 26. října, v den oslav národního svátku, spouští průkopnický projekt, a to i z mezinárodního pohledu: klimatickou jízdenku. Za roční cenu 1095 eur (28 tisíc korun) může majitel Klimaticketu cestovat jakýmkoliv prostředkem veřejné dopravy v zemi – od metra ve Vídni třeba po vlak v Alpách. Když to rozpočítáte, jsou to tři eura na den. Pro srovnání – v Česku nabízí za 19 990 korun roční jízdenku České dráhy, ovšem jen na své spoje, OneTicket pro všechny vlakové dopravce stojí 24 206 korun, v Německu chtějí Deutsche Bahn – opět jen pro vlaky a část měst – 4027 eur.

V Rakousku se myšlenka jízdenky na všechno zrodila už zhruba před dvěma desítkami let, politicky se ji ale – i vzhledem k loňskému vstupu Zelených do vlády – podařilo prosadit až nyní.

