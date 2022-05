Někteří rodiče dostanou příspěvek na dítě coby kompenzaci za drahé energie, aniž by pro to museli cokoliv udělat. Vláda ve středu projedná návrh zákona, který automaticky přizná rodinám pětitisícovou částku za každého nezletilého, který bude mít v červenci nárok na nějakou formu dávky, například přídavek na dítě. O státní podporu by museli žádat pouze ti, kteří nespadají do automatického režimu.

„Návrh reaguje na současnou situaci rodin s dětmi, na které dopadají důsledky prudkého nárůstu inflace, jako jsou rostoucí ceny energií, potravin a dalších základních potřeb,“ stojí v návrhu, který nese ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na jednání vlády.

Důležitým datem bude letošní 1. srpen. Na dávku budou mít nárok děti, které do tohoto data nedovrší 18 let. Tím se tato dávka liší od běžných příspěvků na dítě, na které mají nárok nejen děti do 18 let, ale také nezaopatření studenti až do věku 26 let.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.