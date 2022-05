Přijímací zkoušky a maturity by brzy mohly vypadat jinak. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) odvolal ředitelku organizace Cermat Michaelu Kleňhovou. Právě Cermat kritizované státní maturity a jednotné přijímačky připravuje. Kontrola v organizaci podle Gazdíka zjistila „poměrně velká pochybení“ v hospodaření. V rozhovoru pro HN vysvětluje, jak by měly zkoušky na středních školách do budoucna vypadat.

HN: Myslíte si, že se v Cermatu krade?

Jako ministr musím mluvit kulantně, takže kulantně řeknu, že ta organizace nehospodaří dobře.

HN: V čem to spočívá?

Hlavní problém je v uzavírání smluv. Kontrola ministerstva financí zjistila, že většina zaměstnanců Cermatu měla kromě svojí práce ještě dohody o pracovní činnosti. Přičemž vůbec není jasné, co odváděli navíc. Vyplaceno bylo za jeden rok navíc přes pět milionů a netušíme za co. Ale hlavně se od prvních dní ve funkci s Cermatem peru o zadávání zakázek na tisk testů a zpracování dat. Je neskutečné, jak neuvěřitelné částky tam lítají, přičemž vše jde v režimu jednací řízení bez uveřejnění (neveřejná výběrová řízení – pozn. red.). Není ani jasné, jestli se za jednu věc neplatí dvakrát, i víckrát. Současně tam figurují servisní poplatky, paušály za každou vytištěnou stránku a navrch neuvěřitelné částky za „člověkodny“.

HN: Kolik třeba?

Třeba 15 tisíc korun denně za to, že někdo dozírá na program, který by měl fungovat sám od sebe. Představte si, že Bill Gates bude posílat ke každému počítači někoho, kdo bude za těžké peníze dozírat, jestli Windows fungují. To je úplně neuvěřitelné. Prostě jako ministr musím zajistit, aby Cermat fungoval hospodárně, což se nepochybně neděje.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.