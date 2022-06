Online komunikace s úředníky v Česku zatím spíše vázne, i byznys už ale vidí dobré příklady z praxe. Třeba spoluzakladatelka největšího tuzemského výrobce stavebnin DEK Petra Kutnarová si pochvaluje web Katastrálního úřadu nebo Obchodní rejstřík. „Zajímalo mě, čím to je, že katastr má lepší web než ostatní úřady, a zjistila jsem, že mají vlastní programátory. Jiné úřady mají digitalizaci od externích firem a výsledek není tak dobrý. Rozhodně ale vnímám snahu hledat řešení i v dalších institucích a organizacích. Už roky velmi dobře funguje online Obchodní rejstřík. A nedávno jsem byla mile překvapená novinkou, kterou nabízí Česká pošta. Na jejich webu se můžete objednat na konkrétní čas a nemusíte stát ve frontě.“

Její slova zazněla minulý čtvrtek na debatě v rámci projektu Digitální budoucnost, na kterém spolupracují Hospodářské noviny a Vodafone Business. Moderátorem akce v pražském sídle Vodafonu byl šéfredaktor HN Jaroslav Mašek.

Podle spoluzakladatele logistické a potravinářské firmy HOPI Davida Piškanina ale úřady o nových možnostech málo informují. Před půl rokem se tak náhodou od kolegy dozvěděl o aplikaci Portál občana. „Byl jsem překvapený, že něco takového vůbec existuje, a ještě víc mě překvapilo, že se o takovém webu dozvídám v podstatě náhodou, nikoliv z médií. Předpokládal bych, že bude intenzivní kampaň, která lidem sdělí, že probíhá digitalizace státní správy a díky tomu byste měli přehled, co všechno lze vyřídit online.“

Digitalizace je zásadní i pro byznys ve firmách. Kutnarová očekávala, že díky tomu ušetří čas, ale získala prý mnohem víc: „Nejdřív jsme digitalizovali účtárnu. Na počátku jsme skenovali papíry, pak následovala elektronická PDF a dnes už máme všechny podklady v datovém formátu. Díky tomu nemusí účetní řešit papírování, ale mohou se soustředit na konkrétní problémy. Takže za mě: digitalizujte, bude to větší zábava!“

V HOPI se zase podle Piškanina osvědčilo takzvané digitální dvojče, kdy se konkrétní sklad převede do 3D formátu a lze ho na dálku sledovat. „Jednotlivé pracovní nástroje ve skladu mají čidla, která vyšlou signál, pokud se stane něco nenadálého. A my můžeme ihned identifikovat problém,“ říká.

Pro stavebnictví, což je doména DEK, je pak důležitou digitální novinkou elektronický stavební deník, který je od loňského roku povinný pro zakázky v hodnotě nad 140 milionů korun. „Je to velmi užitečný nástroj, protože můžete průběžně sledovat situaci na stavbě. Online deník se vám bude hodit i do budoucna, když se chcete podívat, jak jste co řešili. A věřím, že stavební deník inspiruje i menší subdodavatele, kteří ho sice nemají povinný, ale pochopí jeho užitečnost,“ řekla Kutnarová.

Viceprezidentka Vodafone Business pro firemní zákazníky Veronika Brázdilová pak dává za příklad digitální podpisy dokumentů ve firmě. „Postupně jsme je zavedli také u našich zákazníků. Dříve se nám podepsané papírové dokumenty vracely v řádu dnů, teď je to pár hodin. Tím ale téma digitalizace rozhodně nekončí. Pro firmy jsme vytvořili online Digitální akademii, kde jsou praktické tipy a návody, kde se naučíte, jak postupně digitalizovat vaše podnikání a jak ho propagovat na internetu.“

Brázdilová navíc přímo v prostorách Vodafonu představila podnikatelům speciální Experience Hub. V jedné místnosti si mohou zájemci o modernizaci vyzkoušet hned několik technologií. „Nasadíte si brýle, kde pomocí rozšířené reality vidíte ulice ve městě a popelářská auta. Každá popelnice má senzor a díky tomu víte, která už je přeplněná. Jsem moc ráda, že už jsou v Česku města, která jsou nakloněná podobným inovativním projektům. Kromě svozu odpadu se může digitalizace hodit také pro takzvanou chytrou závlahu, která monitoruje vlhkost a kvalitu půdy a díky tomu se efektivně hospodaří s vodou.“

Pokud jde o to, jakým způsobem digitální technologie změní českou společnost, byli hosté pražské debaty optimističtí. David Piškanin doufá, že za deset let již nebude nutné chodit na úřad, protože veškerá komunikace bude online. Podle Petry Kutnarové by taková změna mohla přijít již za dva roky. Uvítala by i možnost, kdyby elektronickou formou probíhaly volby. Veronika Brázdilová se ale trochu obává toho, jak budou lidé reagovat, až se denně budou potkávat s roboty. „Trochu mě děsí myšlenka úplné náhrady lidských zdrojů roboty. Zaměstnanci se takové změny budou bát a budou roboty vnímat jako konkurenci. Přála bych si, abychom se technologií nebáli a naučili se s nimi žít ve vzájemné symbióze.“