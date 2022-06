Ruský prezident Vladimir Putin patří kvůli invazi na Ukrajinu před válečný soud. Stanout by měl i před soudem v Rusku, protože poslal svou zemi do izolace a uvrhl ji vývojově zpět. V rozhovoru pro ukrajinskou redakci Rádia Svobodná Evropa to řekl český prezident Miloš Zeman. Přepis rozhovoru zveřejnil Pražský hrad na svém webu.

Zeman se v minulosti se svým ruským protějškem několikrát setkal a byl znám svým vstřícným postojem k Rusku. Po útoku Ruska na Ukrajinu, který trvá od konce února, názor změnil. Na dotaz, zda by nyní jednal s Putinem, kterého americký prezident Joe Biden označil za válečného zločince, řekl: „Dnes si myslím, že Putin opravdu patří před válečný soud. A zároveň před soud ruský, a to za vše, co je s Ruskem ochoten udělat.“ Už dříve Zeman uvedl, že Putin se dopustil zločinu proti míru – a tento zločin je synonymem válečného zločinu.

Podle Zemana se Putin rozhodl k invazi na Ukrajinu, i když věděl, že budou následovat rozsáhlé politické a ekonomické protiruské sankce. „Fakticky se rozhodl k izolaci Ruska a Rusů. Svoji zemi uvrhl vývojově zpět. To je strašně smutné,“ poznamenal Zeman. Připustil, že ačkoliv nebyl příznivcem ekonomických sankcí, jedná se o funkční nástroj Evropy. „A na ruskou ekonomiku dopad mají, o čemž svědčí mnohé ekonomické ukazatele,“ konstatoval. Rusko má ale podle české hlavy státu stále finanční rezervy na pokračování války mimo jiné díky příjmům z prodeje plynu a ropy.

Po ruské anexi ukrajinského Krymu v roce 2014 patřil Zeman v unii k nejhlasitějším kritikům protiruských sankcí, které unie v reakci na anexi přijala. Evropská unie minulý týden schválila šestý balík sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu, jehož součástí je zákaz dovozu většiny ruské ropy od přelomu roku.

Evropa by nyní podle Zemana kromě sankcí měla také pokračovat v otevírání svého trhu Ukrajině a naopak. Odstraňování bariér a liberalizace obchodu mezi Evropou a Ukrajinou mohou být podle Zemana výhodné pro obě strany.

Hlava státu se domnívá, že konflikt na Ukrajině se pravděpodobně přemění v „opotřebovací válku“. Výsledkem by pak podle Zemana mělo být nahrazení bojů diplomatickým vyjednáváním. „Podmínkou je ale pozastavení bojů a přímá jednání mezi prezidenty obou zemí. Jenže ono se zdá, že v současné chvíli jsme však diplomatickému smíru stále dost daleko,“ uvedl Zeman.

Rusové útočí na železnici a opevňují Hadí ostrov

Ruské jednotky pokračují ve snaze o dobytí Severodoněcka a útočí také u Lymanu v Donbasu na východě Ukrajiny. Ruská armáda dál útočí rovněž na Slovjansk. U Bachmutu utrpěly ruské síly značné ztráty, aniž by dosáhly úspěchu. Na jihu donbaské fronty bojové operace nepřítele nepokračovaly, uvádí ukrajinský generální štáb v ranním hlášení o situaci na bojišti. Válka Ruska proti Ukrajině v pondělí pokračuje 103. dnem.

„Na severodoněckém směru nepřítel ostřeloval naše vojska z minometů a děl různého typu. Utrpěla civilní infrastruktura v obcích Meťolkino, Borivsk, Ustynivka a Toškivka. Okupanti pokračují v dobývání Severodoněcka,“ uvádí hlášení.

Štáb upozornil, že v Bělorusku zůstávají ruské jednotky, vyzbrojené i raketami Iskander, protileteckými systémy S-400 a Pancir a letectvem.

Ve válečných podmínkách nelze tvrzení znepřátelených stran potvrdit z nezávislých zdrojů.

Britské ministerstvo obrany s odvoláním na poznatky vojenské rozvědky uvádí, že nedělní útoky na ukrajinskou železniční infrastrukturu, při kterých Rusové použili střely s plochou dráhou letu, měly zřejmě narušit zásobování ukrajinských jednotek západními zbraněmi. Upozorňuje také na pokračující těžké boje v Severodoněcku a ruský postup k Slovjansku ve snaze obklíčit ukrajinské síly a také na posilování protiletecké obrany Hadího ostrova, která má chránit ruská plavidla blokující ukrajinské přístavy a tím i vývoz ukrajinského obilí.

Britové potvrdili dodávku raketometů

Británie dodá Ukrajině raketomety s dostřelem až 80 kilometrů, které mají pomoci v boji proti ruským silám na východě země. Oznámil to v pondělí britský ministr obrany Ben Wallace. Ministerstvo z taktických důvodů neupřesnilo, kolik salvových raketometů M270 a příslušné munice pošle. Oznámilo však, že ukrajinští vojáci se budou učit raketomety obsluhovat v Británii.

Zprávy o tom, že Londýn dodávku samohybných raketometů americké výroby na Ukrajinu chystá, se objevily už minulý týden. Teprve nyní je ale ministr obrany potvrdil.

„Tyto vysoce účinné salvové raketomety umožní našim ukrajinským přátelům lepší obranu před brutální dělostřeleckou palbou, kterou Putinovy jednotky nevybíravě ničí města,“ uvedl Wallace.

Ukrajina potřebuje pravidelné dodávky zbraní ze Západu, a to až do dosažení vítězství nad Ruskem. Podle ukrajinských médií to v neděli řekla náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Kyjev zatím nemá k dispozici dost zbraní na to, aby se mohl plně postavit ruské armádě, uvedla také politička. Zapotřebí jsou podle ní hlavně prostředky protivzdušné obrany a těžké zbraně.

„Pořád potřebujeme pomoc, vzhledem k tomu, že jsme ve vleklé válce. Západ musí chápat, že nejde o něco jednorázového a že pomoc potřebujeme až do vítězství,“ citovala Maljarovou ukrajinská média.

„Hovoříme především o protivzdušné obraně a těžkých zbraních,“ řekla politička. Upozornila, že dodání zbraní není otázka jednoho dne nebo týdne, poněvadž kromě různých byrokratických překážek se mnohdy musí počítat i s výrobním procesem.

USA ve středu oznámily, že v rámci nového balíku vojenské pomoci dodají Ukrajině čtyři raketové systémy HIMARS s dostřelem 80 kilometrů, 1000 dalších protitankových střel Javelin a čtyři vrtulníky Mi-17. Systémy HIMARS by mohly Ukrajincům dát výhodu co do dosahu a přesnosti v bitvě o Donbas, podotkla agentura AFP. Než je budou moci ukrajinské síly používat, budou ale podle náměstka amerického ministra obrany Colina Kahla potřebovat asi třítýdenní výcvik.

Další vojenskou pomoc Ukrajině oznámilo nově také Řecko. Španělsko podle informací deníku El País pošle Ukrajině tanky Leopard a protiletadlové střely.

Konec ještě letos?

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov věří, že by válka na Ukrajině mohla skončit do konce roku. Podle něj ale západní státy Ukrajinu dostatečně nepodporují. Byť uznal, že se v poslední době situace s dodávkami těžkých zbraní zlepšuje. Na bezpečnostní konferenci Globsec v Bratislavě řekl, že jeho země stále potřebuje těžké zbraně, jako jsou tanky, houfnice, systémy protivzdušné ochrany či raketomety.

Ruský prezident Vladimir Putin pohrozil útoky na nové cíle, jestliže Kyjev dostane rakety delšího doletu. V rozhovoru, který v neděli ráno odvysílala ruská televizní stanice Rossija-1, šéf Kremlu rovněž uvedl, že dodávky amerických raketometů na Ukrajinu nic nezmění. Kyjev měl podle něj podobné raketové systémy už dříve a žádných velkých úspěchů s nimi nedosáhl.

Ruské síly zaměřily svou pozornost zejména na ofenzivu na východě a jihu Ukrajiny. V Kyjevě dosud panoval relativní klid. V neděli ráno se tam však ozvalo několik výbuchů. Podle starosty ukrajinské metropole Vitalije Klička nikdo nezemřel, ale jeden člověk utrpěl zranění a musel být převezen do nemocnice. Před explozemi byly v Kyjevské oblasti slyšet sirény, jež varují před leteckým útokem.

Ukrajinská armáda později upřesnila, že Kyjev zasáhly střely, které byly vypáleny z ruských strategických bombardérů Tu-95 v oblasti Kaspického moře. Jednu z raket se ukrajinské protivzdušné obraně podařilo sestřelit. Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Serhij Leščenko nejprve obecně uvedl, že terčem útoků byla železniční síť v ukrajinské metropoli.

Ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že útoky na předměstí Kyjeva zničily tanky a další obrněná vozidla, která Ukrajině poskytly východoevropské země. Tanky sovětské výroby T-72 poslalo na Ukrajinu podle dostupných informací Česko. Jak nedávno uvedl polský rozhlas, více než 200 tanků stejného typu dodalo Kyjevu i Polsko.

„Vysoce přesné rakety dlouhého doletu odpálené ruskými vzdušnými silami zničily na předměstí Kyjeva tanky T-72 dodané východoevropskými zeměmi a další obrněná vozidla, která byla v hangárech,“ citovala agentura AFP mluvčího ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova.

Šéf ukrajinských železnic Oleksandr Kamyšin potvrdil, že čtyři rakety zasáhly ráno opravnu vagonů v metropoli. Odmítl ale, že by se tam nacházely tanky. „Útoky na železniční síť se odehrávají každý den, všechno rychle opravíme a jedeme dál,“ okomentoval Kamyšin. Informaci, že se v budově nacházely tanky a další vojenské vybavení, označil za naprostý nesmysl. Novinářům vzkázal, aby se na místo přišli podívat osobně.

Podle ukrajinské společnosti Energoatom přeletěla jedna z ruských raket nebezpečně nízko nad Jihoukrajinskou jadernou elektrárnou. „Byla to nejspíš ta raketa, která byla vypálena ve směru na Kyjev,“ uvedl Energoatom na Telegramu. Podle agentury Reuters tyto zprávy nebylo možné nezávisle ověřit.