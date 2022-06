Jít dělat manažera do firmy, o které víte, že půlku jejího zařízení budete muset v krátké době odepsat, je docela adrenalin. A právě v takové situaci je teď nový šéf státního správce tuzemských ropovodů, firmy Mero, Jaroslav Pantůček. Do funkce nastupuje právě dnes.

Dobrodružství do jinak vcelku poklidného byznysu, který spočívá v provozování ropné trubky IKL vedoucí z Německa a trubky Družba vedoucí ropu z Ruska, vneslo v posledních týdnech embargo Evropské unie. Členské země se rozhodly v šestém sankčním balíčku potrestat ruského prezidenta Vladimira Putina za jeho válečnou agresi na Ukrajině tak, že přestanou využívat jeho ropu. Česko, které z Ruska vozí zhruba polovinu své roční spotřeby, dostalo spolu s Maďarskem a Slovenskem z embarga sice výjimku, protože zatím nemají náhradu, je to ale jen dočasné.

Cílem je skončit s ruskou ropou co nejdříve, nejpozději do dvou let by k nám už Družbou téct neměla. „Myslím, že když všechna jednání dobře poběží, je to reálné a dá se to zvládnout,“ vidí věc optimisticky Pantůček.

