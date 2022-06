Více než měsíc řešily státy Evropské unie, jak má vypadat embargo na ruskou ropu. Rychlému přijetí stál v cestě hlavně nesouhlas Maďarska, bez nějž nešlo embargo schválit. U věcí týkajících se zahraniční politiky EU by se proto mělo zrušit veto. V rozhovoru pro HN a dalších pět evropských médií to říká předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Taková změna by právě situacím předešla. Kompletní změně trhu s energiemi se stejně Evropa podle von der Leyenové nevyhne. Nyní vidí jako důležité pomoci Ukrajině.

HN: Ukrajina bude potřebovat bilion eur jen na poválečnou obnovu a v současných solidárních fondech EU tyto peníze nejsou. Odkud a kolik peněz dokáže dostat z členských států na Ukrajinu?

Coby spojenci Ukrajiny jí pomůžeme znovu se postavit. Je v našem strategickém zájmu, aby se z ní, z této demokracie plné života, nestal padlý stát na našich hranicích. Komise už navrhla platformu na pomoc poválečné rekonstrukci země, kde by se scházely peníze od všech těch, kteří chtějí pomoci. Ať už od členských států EU, nebo od mezinárodních finančních institucí, G20, Kanady, či třeba Spojených států. „Majiteli“ této platformy by byli sami Ukrajinci. Budeme ale požadovat, aby tyto investice byly bezprostředně spojeny s vnitřními reformami země. Druhý krok je pak na evropských institucích, konkrétně na radě a Evropském parlamentu – a to jak a z čeho zaplatit evropský podíl.

