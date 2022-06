Už za několik měsíců by do tří českých krajů mohly začít proudit desítky miliard korun na projekty, které regionům mají pomoci řešit negativní dopady, jež vzniknou po konci těžby uhlí. Právě pro regiony v různých členských zemích Evropské unie, které se připravují na konec těžby, loni unie schválila balíček s názvem Just Transition Fund – Fond spravedlivé transformace. Z něj by do tří tuzemských krajů – Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského – mělo přitéct kolem 41 miliard korun.

Jenže Česko peníze ještě nemá jisté. Poté co Evropská komise prozkoumala tuzemský „Plán spravedlivé územní transformace“ a zjistila v něm chyby, hrozí, že kraje finance neuvidí vůbec.

Evropská komise, jak upozornil Deník Referendum, zaslala na začátku června ministerstvu životního prostředí dopis, ve kterém českou stranu vyzývá, aby doplnila zásadní údaje a plán transformace v některých případech přepracovala. HN se podařilo dopis získat.

Komise Česku vytýká především to, že je jedním z posledních států v EU, které ještě nemají detailní plán odchodu od uhlí, včetně jeho dopadů na společnost. „Komise má pochybnosti především o vágním časovém plánu jednotlivých fází odchodu od uhlí a také o tom, že stále chybí souvislá transformační opatření,“ uvádí se v dopise. Česko by mělo dodat Bruselu milníky odchodu od uhlí včetně konkrétních termínů uzavírání dolů a vliv tohoto procesu na uvedené kraje.

Stát musí takový plán chystat v době, kdy ceny energií prudce rostou, Rusko napadlo Ukrajinu a panuje velká nejistota ohledně dodávek plynu, který měl uhlí nahradit. Některé členské země EU se nyní naopak chtějí k uhlí více připoutat. Například Německo už v roce 2030 plánovalo přestat využívat uhlí k výrobě energie.

Česko odpověď na dopis komise chystá, jak ale zjistily HN, v plánu na odchod od uhlí se nebude odrážet aktuální situace.

