Nezanedbatelnou součástí české kulturní krajiny jsou budovy pivovarů. Není divu, vždyť dříve měla svůj pivovar div ne každá větší vesnice. Před první světovou válkou bylo v zemích Koruny české přes 800 pivovarů, některé zdroje dokonce tvrdí, že jich bylo 1200. A to už bylo po první velké vlně uzavírání malých pivovarů v druhé polovině 19. století. Malé pivovary totiž nedokázaly ustát konkurenci velkých průmyslových pivovarů, které měly větší ekonomickou sílu a také kvalita jejich piv byla stabilnější. Stovky dalších malých pivovarů zlikvidovaly dva světové válečné konflikty a další ránu jim zasadili komunisté, kteří dokonce počátkem padesátých let snili o tom, že proletariát přestane pít alkohol. Tuto myšlenku poměrně rychle opustili, ale investovali prakticky jen do velkých pivovarů, které měly potenciál vyvážet a získávat tak potřebné valuty. „Ranou z milosti“ pak byla pro menší pivovary privatizace z devadesátých let a postupný příchod nadnárodních koncernů. Budovy starých pivovarů sloužily jako sklady nebo třeba autodílny a chátraly. V roce 1999 v Česku fungovalo pouhých 56 pivovarů.

Teprve v posledních letech se s příchodem minipivovarské revoluce objevili noví vlastníci, často nadšenci, kteří investovali nemalé prostředky do rekonstrukce historických budov. A velmi často to stojí za to. HN připravily stručný přehled těch nejpovedenějších rekonstrukcí, které by vám neměly uniknout během vašich letních dovolených.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.