Po celém Česku si města, kraje či nemocnice najímají jeho společnost, aby pro ně soutěžila veřejné zakázky. Teď je ale podnikatel Milan Konečný už měsíc ve vazbě a čelí obvinění, že v tendrech nechával vyhrávat firmy, které mu daly úplatek. Přesto brněnská společnost Sako nyní svěřila jeho firmě pořádání soutěže za více než dvě miliardy korun. Bude vybírat, kdo pro město nainstaluje solární panely na stovky budov. Právě činnost Saka policie dlouhodobě prověřuje kvůli podezření z manipulace tendrů v souvislosti s korupční kauzou Stoka.

Když před měsícem ostravští detektivové podnikatele zadrželi, označili to za svůj největší případ za posledních deset let. Konečný je spolumajitelem společnosti Via Consult, kterou si veřejné instituce najímají, aby ručila za to, že se odehrají podle zákona a daňové poplatníky zakázky přijdou na co nejméně peněz.

