Investiční a nemovitostní skupina Arete vytváří realitní fondy, které svým dlouhodobým výnosem porážejí většinu konkurence na českém trhu. Ten předposlední – Arete Invest CEE II – skupina loni po pěti letech uzavřela, majetek prodala a investoři, kteří do fondu vstoupili jako první, vložené peníze zdvojnásobili. Nyní Arete rozjíždí svůj třetí, zatím největší fond zaměřený na nákup, provoz a výstavbu industriálních nemovitostí ve střední Evropě. Ten zahrnuje šest průmyslových parků, například v Plzni či slovenském Kežmarku. K 31. březnu fond oznámil dvanáctiměsíční výnos 34,5 procenta.

„Střední Evropa je pro investice v našem oboru stále jedno z nejlepších míst na planetě. A to jak z hlediska výnosnosti, tak i stability,“ říká v rozhovoru pro HN spoluzakladatel Arete Lubor Svoboda. Fond bude mít podle něj průměrný roční výnos osm až deset procent. „Ale děláme vše pro to, aby to bylo více. Kdybychom měli vydělávat pět procent, bylo by lepší jít dělat něco jiného,“ uvádí Svoboda.

