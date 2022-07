S pojmem „windfall tax“ se stále častěji setkáváme v souvislosti s raketovým růstem cen energií. Jejich zdražování vyvolané hrozbou přerušení dodávek plynu z Ruska do Evropy ústí do mimořádného růstu tržeb energetických a petrolejářských společností. Kvůli válce na Ukrajině a jejím důsledkům vydělávají více, aniž by samy zvýšily investice. Jejich čistý zisk narůstá bez jejich dodatečného úsilí.

Bez spotřeby energie, ať už ve formě elektřiny, nafty nebo plynu, se neobejde výroba téměř žádného zboží, ba ani nabídka prakticky všech služeb. Rostoucí ceny energií obsažené v nákladech na produkci zboží a služeb vyvolávají růst jejich cen. Kvůli nákladové inflaci roste cenová hladina.

Inflační růst cen dostává do svízelné finanční situace sociálně slabé domácnosti. Hrozí, že ze středně příjmových domácností v krátké době učiní nízkopříjmové. Kam takový vývoj může vést, vidíme v extrémní podobě v reportážích ze Srí Lanky, kde lidé pracují jeden den v týdnu a zbytek času stojí fronty před benzinovými pumpami a obchody s nedostatkovým zbožím. Historie se opakuje, a proto i ve vyspělé Evropě může nastat situace, kdy se lidé, kteří na tom budou tak bídně, že získají pocit, že nemají co ztratit, chopí příležitosti. Hrozba anarchie, během níž lze přijít o dlouhodobě budované jistoty, se stane reálnou.

Přestože daně jsou pro jejich plátce nutným zlem, pro společnost jsou nástrojem sociální soudržnosti. Bez nečekaného nárůstu zisků (windfall profit) by kvůli cenovému „výbuchu“ nebylo nutné podpořit domácnosti v existenčních nesnázích. Kapacity deficitních státních rozpočtů většiny vyspělých zemí na to v současnosti nestačí. Bohužel ani České republiky. Proto je nutné přistoupit k posílení příjmové strany rozpočtu jednorázovým zdaněním „mimořádných“ zisků formou mimořádné daně (windfall tax).

Tato daň nedeformuje cenovou strukturu, neboť zdaňované subjekty nemají důvod přenést ji do cen svého zboží a služeb. Oproti jiným daním je buď jednorázová, nebo časově omezená po dobu realizace mimořádně vysokých zisků a existenčních hrozeb, které ohrožují společenskou soudržnost.