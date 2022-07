Přes 30 miliard korun si rozdělí domácnosti v takzvaném úsporném tarifu. Ten má snížit jejich náklady na platby energií. Na jedno odběrné místo tak může v první vlně pomoci připadnout až 16 tisíc korun, pokud se k tomu připočtou i nově schválené úlevy od placení příspěvku na obnovitelné zdroje. Návrh, který byl součástí novely energetického zákona, včera ve zrychleném jednání schválila sněmovna.

O návrhu ještě před mimořádnou schůzí sněmovny jednal hospodářský výbor. Jeho předseda Ivan Adamec (ODS) potvrdil, že výbor doporučil i návrh, aby od 1. října odběratelé nemuseli odvádět poplatek za podporované zdroje energie.

Výbor také doporučil posunout maximální hranici příspěvku. Pro případ, že by vláda v budoucnu chtěla podporu zvýšit, vzrostl strop příspěvku z navrhovaných 20 na 30 tisíc korun. To je ovšem jen horní limit vládní pomoci stanovený zákonem a neznamená to, kolik domácnosti skutečně dostanou. Přesnou částku určí až kabinet prostřednictvím nařízení vlády.

