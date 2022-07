Smajlíků a různých dalších znaků vyjadřujících emoce přibývá nejméně v historii. Do finálního výběru se letos dostalo jen 31 nových symbolů. Experti nyní rozhodnou, jestli jich v mobilních telefonech a dalších zařízeních přibyde všech 31, nebo jen některé z nich. Výběr probíhá každý rok podle jasně stanovených pravidel – a to proto, aby na různých telefonech, například Apple nebo Samsung, byly uživatelům k dispozici stejné emodži. V současnosti jich je 3633.

Do finále se letos dostal například emodži znázorňující dvě rumbakoule nebo vějíř, píše server Quartz. „Doufám, že je lidem stále jasnější, že rok od roku povolujeme méně emodži,“ řekla tomuto serveru Jennifer Danielová ze společnosti Unicorn Consortium, která návrhy na nové emodži hodnotí a schvaluje k používání. Podle Danielové je cílem to, aby znaků jednak nebylo až moc, jednak aby nebyly příliš abstraktní. Na mobily a další zařízení by se tak měly dostat jen ty emodži, které budou uživatelé skutečně používat.

Společnost Unicorn tak už například neakceptuje návrhy na zařazení nových vlajek mezi emodži, protože si je prý uživatelé příliš neoblíbili.

Podle Unicornu je stále rozšířenější to, že lidé kombinují několik znaků, a tím dávají dohromady jeden zcela nový emodži. Například symbol slunce a blesku (nebo také slunce a baterie) znamená solární energii. Toustový chléb, prasečí hlava a opět toustový chléb zase znamená sendvič.

Podobně si poradí také lidé, kteří by si přáli, aby se mezi existující emodži dostala marihuana. Návrh na její zařazení už společnost Unicorn zamítla šestkrát. Uživatelé si ale pomáhají tím, že kombinují například znak listu a vykuleného obličeje.

„Není potřeba, abychom vytvořili znak pro každý koncept, jídlo nebo ingredienci na světě. Lidé můžou používat stávající znaky, aby jim dali nějaký úplně nový význam,“ říká Danielová.