Bankovní rada ČNB prošla z vůle prezidenta Miloše Zemana na začátku prázdnin revolucí, o níž stále není jasné, co přinese. Nováčci totiž zatím záměrně zůstávají ve stínu. Jak Karina Kubelková, tak Jan Frait se od svého červnového jmenování vyhýbají veřejným vystoupením a nezměnilo se to, ani když usedli do svých kanceláří prvorepublikové budovy v pražské ulici Na Příkopě. Jaký je jejich postoj k nastavení sazeb v době, kdy inflace neúprosně míří k děsivým dvaceti procentům, tak zatím můžeme jen hádat.

Výjimkou je viceguvernérka Eva Zamrazilová, která se do České národní banky vrátila po osmileté pauze. Po krátkém vystoupení pro Českou televizi poskytla obsáhlý rozhovor Hospodářským novinám. Její slova jsou o to důležitější, že Zamrazilová při přerozdělování kompetencí dostala na starost vlivnou měnovou sekci. Ta je v procesu nastavování sazeb klíčová, protože připravuje podklady pro bankovní radu.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.