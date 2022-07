Ano, extrémní horka mohou mít za důsledek nevyspání, a dokonce vidiny, jak nedávno upozornili vědci. Vzhledem k třicítkám, které panují v Česku, by to bylo pochopitelné. Ale prý je načase vytáhnout svetr. Rusko zaútočilo na Ukrajinu a okupuje její východní a jižní území. Spolu s dvouletou pandemií koronaviru vytvořila geopolitická situace stav klimatické a energetické války. No, první, kdo by si měl ten svetr obléci, je premiér Petr Fiala.

Ekonomická krize začala nabírat na síle už dříve. Míra inflace v USA rostla již v srpnu 2021 a nadále pokračuje. Opakovaný nedostatek dodávek z východní Asie donutil velkou část průmyslu (především automobilového) k výraznému omezení výroby, což ve společnosti vytvořilo větší vnitřní tlak. Produkce rostla jak ve východní Asii, tak v Evropě a vyšší poptávka po plynu začala vytvářet problémy s rostoucími cenami energií. Již během podzimu 2021 se zdvojnásobily, což vedlo k bankrotu několika distributorů energií v Česku. Více než 700 tisíc domácností zůstalo bez dodavatelů energie a bylo nuceno přejít k tzv. „dodavateli poslední instance“. Deset procent české populace okamžitě zaznamenalo trojnásobný nárůst účtů za energie. Češi si také na konci roku 2021 zvolili novou pětikoaliční vládu, zatímco ta předchozí zadlužila stát na historická maxima a vytvořila tlak na novou vládu, aby přišla s rozpočtovými škrty. To vše se stalo před ruskou válkou na Ukrajině.

