Ministerstvo obrany zahájí jednání s Izraelem o nákupu tří bezpilotních letounů Heron 1. V tiskové zprávě to dnes ČTK sdělilo tiskové oddělení ministerstva obrany. Smlouva by mohla být uzavřena ještě letos, věří ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Deník Právo, který na blížící se nákup z Izraele minulý týden upozornil, uvedl, že tři drony by měly stát 1,5 miliardy korun. Heron 1 může být využíván k průzkumným účelům, ale díky možnosti nést zbraně i k útočným akcím.

„Ministerstvo obrany zahájí v nejbližší době jednání s izraelskou vládou o pořízení tří bezpilotních letounů Heron 1 včetně veškerého příslušenství sestávajícího z pozemních řídících stanic, datových terminálů, přepravních kontejnerů a dalšího materiálu,“ uvedl úřad. Pořízení dronů podle ministerstva vychází z koncepce výstavby české armády. Tento strategický dokument bezpilotníky identifikuje jako klíčové při provádění vzdušného průzkumu a plnění dalších úkolů k přímé bojové podpoře a ochraně jednotek armády, uvedlo tiskové oddělení.

Ministerstvo se rozhodlo drony nakoupit formou mezivládního jednání, stejným způsobem chce koupit i nadzvukové stíhací letouny nebo pásová bojová vozidla pěchoty. Podobným způsobem už s Izraelem Česko uzavřelo smlouvy na nákup mobilních radiolokátorů nebo raketových kompletů SPYDER. „Umožní nám to nastavení dlouhodobé spolupráce a zabezpečení provozu, oprav a dodávek náhradních dílů dodávané vojenské techniky po celou dobu životnosti,“ uvedla Černochová. Armáda podle ní takto také může od Izraelců získat zkušenosti z používání této techniky.

O nákupu dronů ministerstvo mluvilo delší dobu, provedlo i předběžné tržní konzultace. Podle úřadu z nich nejlépe vyšel typ Heron 1 od izraelské státní společnosti Israel Aerospace Industries. „Na základě posouzení jednotlivých požadovaných parametrů, poskytnutých ze strany oslovených dodavatelů bezpilotních systémů stanovenému projektovému týmu ministerstva obrany, vybraný prostředek nejvíce odpovídá předpokládanému využití v rámci AČR a splňuje budoucí požadavky pro plnohodnotné využití jak na území ČR v rámci výcviku, tak pro případné využití v rámci podpory jednotek v zahraničních operacích,“ uvedl plukovník Pavel Nakládal, který se podílel na hodnocení poptávaných dronů.

Ministerstvo chce nyní s Izraelem jednat o ceně i o co nejkratším termínu dodání. „Věřím, že k uzavření smlouvy dojde ještě v letošním roce,“ poznamenala Černochová.

Ministerstvo už dříve vyčlenilo ve svých plánech na nákup dronů 1,5 miliardy korun na léta 2023 až 2027. Armáda má nyní ve výzbroji několik menších dronů. Největší z nich je ScanEagle, který čeští vojáci několik let používali v Afghánistánu. Jeho váha je do 22 kilogramů, zvládne doletět přes 100 kilometrů a ve vzduchu vydrží i přes 20 hodin. Heron 1 váží asi 1150 kilogramů a jeho maximální rychlost je asi 200 kilometrů za hodinu. Doba letu překračuje 40 hodin.