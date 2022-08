Nedávné šetření domácností Život k nezaplacení (PAQ Research a Český rozhlas) ukázalo, že inflace zasáhla nejvíce nízkopříjmové rodiny. To asi není velké překvapení. Ukázalo, že většina domácností pod hranicí relativní chudoby po nárůstu cen energií a potravin z měsíční výplaty už neušetří nic a rodinné rozpočty mnohých se propadly či brzy propadnou do červených čísel. To samé platí o více než třetině domácností s dětmi, matek samoživitelek především. K těmto rodinám by tedy měla pomoc státu směřovat.

Na ministerstvech už měsíce skutečně horlivě vymýšlí, jak domácnostem od dopadů vysoké inflace včetně obrovského růstu cen energií ulevit, jde však spíše o nestandardní, jednorázové, plošné, a tedy drahé způsoby pomoci. Bokem zájmu zůstává lety ověřený, administrativně zavedený a nepoměrně levnější nástroj – přídavky na děti. Počet vyplacených přídavků se však poslední dekádu snižoval, stejně jako jejich reálná hodnota. A nebývale vysoká inflace a obrovský růst cen energií posledního půl roku na tom nic moc nezměnily.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.