Když agenti FBI minulé pondělí prohledávali sídlo Donalda Trumpa Mar-a-Lago na Floridě, vyjadřoval bývalý prezident Spojených států původně ochotu ke spolupráci. Pak ale vláda odhalila, že detektivové u něj zabavili 11 krabic dokumentů, které měly různé stupně utajení, včetně toho nejvyššího „přísně tajné“. V tu chvíli Trump začal obviňovat vyšetřovatele, že mu důkazy podstrčili, a to na objednávku současného prezidenta Joea Bidena. „Tohle je POLITICKÝ ÚTOK! JDOU PO VÁS!“ psal Trump svým podporovatelům.

Nyní se se svými právníky hájí tím, že všechny nalezené dokumenty už byly dávno odtajněné. Důkazy o tom ale aspoň zatím chybí a stejně by mu to u dokumentů o jaderných zbraních, které tam FBI měla podle listu The Washington Post také hledat, vůbec nepomohlo. Hrozí mu tak stále i možný zákaz dalšího působení ve federální politice, který by se týkal i Bílého domu. Většina Republikánské strany se ale stále staví na jeho stranu. Někteří vysocí představitelé dokonce FBI slovně napadají.

