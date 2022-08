Investoři na pražské alternativní burze Start dostanou v nadcházejících dvou týdnech příležitost investovat do nového titulu – do prodejce vlasové kosmetiky Bezvavlasy. Na Startu to bude již druhá firma z oblasti internetového prodeje po úspěšném debutu prodejce léků Pilulka z roku 2020.

E-shop Bezvavlasy a stejnojmenný distributor dodávají profesionální vlasovou kosmetiku pro kadeřnictví a beauty salony. Firma nabídne ve veřejné nabídce investorům 30 procent stávajících akcií v cenovém rozpětí mezi 490 a 630 korunami. Dražba bude probíhat od 18. srpna do 1. září a mohla by vynést až 213,5 milionu korun. Transakce bude mít ještě neveřejnou část, ve které dalších pět procent akcií koupí za cenu 490 korun za kus investor Jaroslav Šura (33 tisíc akcií), generální ředitel společnosti Jaromír Muchka (jeden tisíc akcií) a fond Starteepo finančního poradce Františka Bostla (16 tisíc akcií). Vyplývá to z informačního memoranda, které mají HN k dispozici.

