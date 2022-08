Třináctiletý David Pospíšil hraje na klavír už od svých pěti let. Piano měla doma jeho babička, která učila na umělecké škole. Dodnes v hraní vnuka podporuje a věnuje se mu. „Nejdřív si jako malý jen tak ‚plácal‘ do klaviatury. Pak byl ale schopný zopakovat jednoduchou melodii, udržet rytmus a už tehdy měl skutečně to něco, čemu říkáme hudební sluch,“ popisuje babička Irena.

Spolu s rodiči zapsala vnuka na soukromé hodiny a pak i do umělecké školy, kde se dál rozvíjí. Takové možnosti ale podle aktuálního průzkumu České školní inspekce mnoho talentovaných dětí nemá. Důvodem je, že vzdělávací systém neumí dostatečně rozpoznat podobné jedince, jako je David. Ve výsledku se tak plýtvá potenciálem, který děti sice mají, ale nikdy ho plně nerozvinou.

Podle odhadů inspekce by v populaci mělo být 180 tisíc nadaných a mimořádně nadaných dětí. Právě ti nejtalentovanější by měly mít vlastní pedagogické plány na rozvoj svého talentu. Školy takových žáků ale najdou jen zlomek.

„Samy školy deklarují, že mají 42 tisíc nadaných žáků,“ říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. „Mimořádně nadaných školy hlásí tisíc, ale mělo by jich být dle odhadů na 30 tisíc,“ dodává. Velký rozdíl mezi odhadovanými čísly a těmi, která uvádí školy, je podle Zatloukala dán tím, že systém neumí nadané děti poznat.

