S příchodem září mělo podle původních odhadů úřadů do českých škol nastoupit na 130 tisíc ukrajinských dětí. Ve výsledku jich ale bude podle ministra školství Vladimíra Balaše (STAN) zhruba polovina. Do tuzemských základních a středních škol je nyní zapsaných zhruba 57 tisíc ukrajinských žáků. V některých částech země, zejména v Praze a jejím okolí, jsou ale školy plné. Děti tak budou muset znovu nastoupit do adaptačních skupin, které měly původně skončit s prázdninami. Podle ministra je to teď ale nejlepší možnost, jak se o děti postarat.

„Nemůžeme je nechat úplně mimo systém, takže adaptační skupiny budou moci fungovat do konce roku,“ řekl ministr Balaš po návratu z Ukrajiny, kde jednal se svým protějškem. Na děti se nyní vztahuje povinná školní docházka, protože jim postupně vyprchává tříměsíční lhůta, kdy ještě česká pravidla dodržovat nemusely.

Problémem jsou podle něj nyní pro ministerstva obou zemí ty děti, které se nezapsaly nikam. Nejsou tedy přihlášené ani do školy, ani do adaptační skupiny. To by se mohlo týkat hlavně těch ve středoškolském věku. Jedním z důvodů je rozdílný vzdělávací systém.

