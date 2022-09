TikTok si nese nálepku sociální sítě, na které si mladí lidé natáčí tanečky a čínská vláda krade osobní data uživatelů. O tom, že je tato nejrychleji rostoucí platforma současnosti ve skutečnosti i příležitostí pro byznys, se snaží firmy ve střední a východní Evropě přesvědčit rodilá Polka Paula Kornaszewska. Od loňského května zastává funkci šéfky platformy právě pro tyto regiony. Ve velkém se nyní plánuje soustředit na český trh.

„Podle našich průzkumů si v Polsku každý druhý uživatel TikToku koupil produkt na základě toho, že ho viděl na naší platformě. Uživatelé jsou rádi za to, že jsou na TikToku značky. Jsem si jistá, že i v českém prostředí firmy brzy objeví jeho potenciál,“ říká Kornaszewska v rozhovoru s HN.

HN: Jak byste popsala typického uživatele TikToku?

Abyste pochopili, jak TikTok funguje, je v první řadě nutné si uvědomit, že to není sociální síť, je to zábavní platforma. Na své hlavní stránce neuvidíte příspěvky lidí, které znáte. Obsah, který tam uvidíte, vás ale bude bavit, protože bude souviset s něčím, co vás zajímá a máte to rádi. Moje hlavní stránka bude vypadat úplně jinak než vaše nebo kohokoli jiného. Okolo 75 procent uživatelů k nám přichází kvůli zábavě a 62 procent jich chce objevit nové koníčky, hudbu nebo produkty. Mnoho uživatelů spojuje také kreativita a autentičnost. Současný trend na internetu totiž je, že by váš život měl vypadat perfektně. Zatímco na TikToku je perfektní, když vůbec perfektní nejste. Naši uživatelé přesně tohle oceňují.

HN: S TikTokem je převážně spojovaná generace Z, tedy lidé narození kolem roku 2000, kteří se už narodili do světa svázaného s internetem. Může zaujmout i uživatele, kteří jsou ve středním věku a jsou zvyklí být spíše na Facebooku?

Většina našich uživatelů jsou dospělí. Generace Z a také mileniálové tvoří podstatnou část z nich. Pozorujeme ale výrazný trend, že se stále více přidávají starší a starší lidé. Máme spoustu mladých uživatelů, kteří jsou nadšení do cestování, lifestylu, kultury a podobně. Máme ale také lidi ve věku 40 let, kteří natáčí obsah týkající se jejich partnerských vztahů a dětí, ale také profesí, jako jsou učitelé, právníci, doktoři nebo zaměstnanci v korporacích a byznysu. V zahraničí je mimochodem stále populárnější, že firmy skrze TikTok hledají nové zaměstnance.

HN: Jak to probíhá?

TikTok umí dobře zacílit jakoukoli skupinu lidí. Zaměstnavatelé i zaměstnanci se mohou kreativním způsobem prezentovat a jednoduše posoudit, jestli se ve svých vizích shodují. Vzpomínám si na příklad polské pobočky jednoho z největších hudebních vydavatelství na světě. Hledali na TikToku nového správce sociálních sítí. A našli ho tam.

