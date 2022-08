Suchoj Stavok, Sněgirevka, Vysokopolje, Andrijivka. Jména vesnic v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny znali až do počátku tohoto týdne jen místní. Nyní je na mapě hledají statisíce lidí nejen na Ukrajině. Podle všeho právě zde začala dlouho avizovaná protiofenziva ukrajinské armády, jejímž pravděpodobným cílem je odříznutí ruských vojáků na pravém břehu Dněpru a následné znovuobsazení města Cherson.

Ruské ministerstvo obrany sice zpočátku tvrdilo, že ukrajinský útok, který začal v noci na pondělí, naprosto zkrachoval. Později ale přiznalo, že se Ukrajincům podařilo překročit řeku Ingulec a vybudovat předmostí. Pozorovatelé ale nejsou jednotní, zda skutečně jde o plnohodnotnou protiofenzivu, nebo je to útok, jehož cílem je odhalit pozice nepřátel. Pokud by se ale Ukrajincům podařilo u Chersonu zvítězit, znamenalo by to pro ruský postup těžkou ránu.

Že mají ruské jednotky s ukrajinským náporem problém, dokazují videa na sociálních sítích. „Prorazili první linii obrany. Střílejí po nás z tanků, děl, vrtulníků. Musíme se stáhnout, 109. pluk DNR,“ říká muž v polní uniformě a přilbě, který leží v zákopu, a v pozadí jsou slyšet výbuchy a střelba. Toto video je jedno z nejsdílenějších a vzniklo během počátku ukrajinského útoku. Někteří zpochybňovali jeho autenticitu, ale později jeho pravost potvrdili sami separatisté.

Zbývá vám ještě 80% článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete číst dál? Zbývá vám ještě 80% článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Obsah webu HN.cz včetně speciálů a archivu

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.