Americký prezident Joe Biden se definitivně rozhodl nezařadit Rusko mezi státy sponzorující terorismus. Podle agentury Reuters to v úterý uvedla mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová. Na udělení nálepky naléhá Ukrajina, která čelí ruské invazi, a také někteří američtí zákonodárci, zatímco Moskva hrozí, že v takovém případě by přerušila diplomatické vztahy se Spojenými státy. Podle Bidenovy mluvčí by označení Ruska za státního sponzora terorismu mohlo zpozdit vývoz potravin a ohrozit dohody o přepravě zboží přes Černé moře.

Americký prezident v pondělí dal najevo, že Rusko mezi sponzory terorismu zařadit nemíní. Na otázku, zda by Rusko mělo být označeno za státního sponzora terorismu, novinářům v Bílém domě odpověděl "Ne".

Rusko minulý měsíc znovu varovalo Spojené státy před kroky, které by mohly vést k přerušení diplomatických vztahů. "Pokud k tomu dojde (označení Ruska za sponzora terorismu), bude to znamenat, že se Washington dostal do bodu, ze kterého není návratu," řekl státní tiskové agentuře TASS Alexander Darčijev, šéf odboru Severní Ameriky na ruském ministerstvu zahraničí. Moskva na to již americkou stranu upozornila, dodal diplomat.

Rezoluci vyzývající k označení Ruska za sponzora terorismu přijal americký Senát 27. července kvůli ruskému počínání v Čečensku, v Gruzii, v Sýrii a na Ukrajině, které mimo jiné způsobilo smrt žen a dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval již v dubnu šéfa Bílého domu k zapsání Ruska na černou listinu zemí sponzorujících terorismus.

Přerušením vztahů pohrozila Spojeným státům na začátku srpna i mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. "Měli by vědět, že jsme připraveni na jakýkoli vývoj situace. Pokud se ve Washingtonu rozhodnou úplně zastavit spolupráci s Moskvou, tak to přežijeme," dodala.

Darčijev v rozsáhlém rozhovoru varoval i před jakýmkoli zabavením ruských aktiv ze strany Spojených států. Tento krok by podle něj zcela zničil bilaterální vztahy mezi Washingtonem a Moskvou.

Ruské vztahy se Západem se prudce zhoršily poté, co Rusko 24. února napadlo Ukrajinu. Moskva o své agresi vůči sousední zemi důsledně hovoří jako o "speciální vojenské operaci", která má podle osvobodit sousední zemi od neonacismu. Západ na tento krok reagoval bezprecedentními ekonomickými, finančními a diplomatickými sankcemi proti Rusku, včetně zmrazení asi poloviny ruských zlatých a devizových rezerv. Jejich hodnota před 24. únorem, tedy před zahájením ruské invaze, dosahovala téměř 640 miliard dolarů, napsala agentura Reuters.

Munice od KLDR

Ruské ministerstvo obrany se snaží nakoupit v Severní Koreji miliony raket a dělostřeleckých granátů pro pokračující válku proti Ukrajině, uvedla dnes agentura AP s odvoláním na poznatky americké rozvědky.

Americký představitel, který hovořil pod podmínkou anonymity, pokládá skutečnost, že Rusko se obrátilo na izolovaný severokorejský stát, za známku, že "ruská armáda nadále trpí nedostatkem dodávek na Ukrajinu v důsledku kontroly vývozu a sankcí".

Američtí zpravodajci si myslí, že Rusko by se mohlo v budoucnu pokusit si obstarat další severokorejské vojenské vybavení. O těchto poznatcích jako první informoval list The New York Times.

Poznatky o nákupech v KLDR přicházejí poté, co Bidenova vláda nedávno potvrdila, že ruská armáda převzala dodávku íránských bezpilotních letounů určených pro nasazení na ukrajinském bojišti. Bílý dům ale minulý týden uvedl, že první dodané íránské drony jsou poruchové. Moskva přitom plánovala nakoupit stovky dronů.

KLDR se snaží upevnit si vztahy s Ruskem a kritizuje Spojené státy a Západ za "hegemonistickou politiku", coby ospravedlněním ruského tažení proti Ukrajině. Pchjongjang také projevil zájem vyslat stavební dělníky, aby pomohli Rusku s obnovou okupovaných území na východu Ukrajiny. KLDR se v červenci stala kromě Ruska a Sýrie jedinou zemí, která uznala nezávislost separatistické Doněcké a Luhanské lidové republiky, připomněla AP.

Rusko má problém s Drony

Rusko v pondělí na Ukrajině provedlo 27 operací s drony, denní průměr za srpen byl 50, upozornila ve své pravidelné zprávě o situaci na Ukrajině britská vojenská rozvědka. Ruská armáda má podle Londýna problém doplňovat zásoby ničených bezpilotních strojů. Obě strany v noci na na úterý provedly desítky leteckých i dělostřeleckých útoků. Ukrajinský generální štáb informoval, že ruské ztráty na Ukrajině překročily 50 tisíc vojáků.

Ruská vojenská doktrína v posledních letech kladla velký důraz na využití bezpilotních letadel, především jako průzkumných nástrojů ve spolupráci s dělostřelectvem. Rusko jich ale nyní i kvůli západním sankcím omezujícím dovoz některých součástek nedokáže vyrábět dostatek, což zhoršuje strategické povědomí, které mají ruští velitelé o situaci na bojišti, míní britská rozvědka.

Rusko podle Ukrajinského generálního štábu přišlo na Ukrajině kromě desítek tisíc vojáků například o více než 2000 tanků, 443 letadel a helikoptér, 3305 vozidel pěchoty a 15 lodí. Čísla publikovaná oběma stranami konfliktu se značně liší a informace nelze nezávisle ověřit.

Ukrajinské letectvo provedlo v posledním dni 18 úderů na ruské pozice a zničilo ruský bitevní vrtulník Ka-52, uvádí Kyjev. Raketové a dělostřelecké jednotky provedly 370 útoků a podle serveru Odessa Journal Ukrajinci „systematicky a efektivně“ pomocí palby ovládají přechody přes řeku Dněpr. Ukrajinské velení uvedlo, že obránci také zničili několik muničních skladů v Chersonské oblasti.

Rusko v reakci na ukrajinskou ofenzivu na jihu země přesouvá techniku z týlu, například i z Krymu, a dále se snaží o ovládnutí Donbasu, kde podle serveru Ukrajinska pravda provedlo letecké a raketové útoky na ukrajinské pozice v desítkách vesnic a měst. Podle britského ministerstva obrany je však nepravděpodobné, že by se Rusům podařilo do poloviny tohoto měsíce dobýt zbytek Doněcké oblasti, jak přikázal Kreml.