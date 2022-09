V Českobrodské ulici v pražských Hrdlořezích je to samá díra a oprýskané domy. O to více mezi nimi vyčnívá nově zrekonstruovaná střední odborná škola a gymnázium, jejíž fasáda je obložená dřevem a solárními panely. Škola za čtvrt miliardy korun je jedinečná hlavně v tom, že je energeticky soběstačná, a do budoucna by mohla posloužit jako příklad pro podobu dalších veřejných budov.

Byť je všední den, jsou chodby školy podezřele tiché. Chybí tady studenti. „Jsou tu zatím jen některé třídy a jen v určitých časech. Proto tady teď není nikdo ze žáků. Rekonstrukce se zdržela,“ říká ředitel školy Josef Ležal k projektu kompletní rekonstrukce, který trval od první myšlenky šest let.

„Původní budova byla plná azbestu, který bylo potřeba odstranit, což trvalo. Nepomohl tomu ani covid a dlouhé dodávky materiálu. Kvůli prodlevě pracujeme na dodělávkách, jako je třeba instalace tabletů před učebny. S ostrým provozem počítáme od října,“ vysvětluje.

