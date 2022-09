Nikdy v dějinách se za myšlenku členství v Evropské unii nebojovalo, žádný národ se pro své členství nemusel nechat mlátit na proevropských demonstracích (jako na Majdanu) a pak přihlížet obsazení části své země totalitním vojskem. Žádné etnikum nemuselo kvůli své evropské orientaci prolévat krev svých lidí.

Vzpomínám si, jak jsem kdysi byl členem skupiny Josého Manuela Barrosa, která byla pověřena hledáním smyslu Evropy, jejího příběhu a popsáním vyššího poslání Evropské unie než jen unie ekonomické. Zkrátka, měli jsme vystihnout, najít, popsat ducha Evropy. Duši Evropy, tedy její organizační strukturu, byrokracii, pravidla. Ekonomickou výhodnost „vidí“ každý, ale jejího ducha, cosi, co je její smysl, životní elán, co je ještě nad duší, toho je vidět špatně. Naše skupina, čítající filozofy, spisovatele, historiky, umělce, architekty, měla s jasným zadáním neskutečné komplikace. A s úkolem jsme se vlastně nakonec utkali dle mého spíše neuspokojivě. Nebyli jsme schopni vidět a shodnout se na výstižném popisu toho, co je vlastně onen duch Evropy.

Má EU ještě nějaký širší a hlubší, nad-ekonomický, kulturní, civilizační smysl? Co je filozofií, hnacím motorem, elánem Evropy, pro co nám tluče v Evropě srdce? Co je duchem Evropy? Bylo těžké vystihnout, o co nám v Evropě – krom ekonomie – jde.

