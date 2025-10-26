Je skvělé sledovat, jak se Česká republika po čtyřech letech zase nadechuje, napsala bývalá a velmi pravděpodobně i budoucí ministryně financí Alena Schillerová na sociální sítě po tom, co statistický úřad v pátek zveřejnil nečekaně dobrá čísla o důvěře Čechů v ekonomiku. Část komentujících slova místopředsedkyně ANO a členky stínové vlády nadzvedla, protože je vzhledem k načasování vnímají jako chlubení se cizím peřím. Nálada spotřebitelů totiž v tuzemsku nabrala pozitivní směr už před víc než rokem. Češi jsou nyní v evropském srovnání vysoce nadprůměrní, co se očekávání růstu příjmů týče, a když se výzkumníci dotazovali na to, jak vidí vývoj cen, odpovídali podobně jako mnohem bohatší Švýcaři. To těžko připsat vládě vedené ANO, která ještě ani nevznikla.
Jenže poslední data ČSU byla až tak dobrá, že to v případě nálady spotřebitelů ekonomické analytiky inspirovalo k interpretaci, podle které za optimismem opravdu stojí výsledky voleb. Tedy víra dotazovaných, že brzy „bude líp“.
Co se dočtete dál
- Jaký ukazatel důvěry v budoucnost Česku chybí.
- Jak se měnila nálada spotřebitelů při dřívějších volbách.
- Na co se vyplatí počkat.
