kdyby se na současnou situaci v Evropě člověk díval z jiné perspektivy, mohl by to být docela úspěšný akční biják hodný americké velkoprodukce. Na jedné straně antihrdina, jenž je pro drtivou většinu odpudivou karikaturou všeho zlého. Na straně druhé sjednocené národy, které mu odvážně čelí i za cenu vlastních ztrát. Hrdinně a neochvějně. Dobro a zlo jasně postavené do kontrastu. Vzletná hesla, že společně to dokážeme. Tak to přece máme my lidi rádi. Divák by nejspíš i slzu uronil. Spokojeně by konstatoval, že svět je ještě v pořádku, a z pohodlné sedačky by se přesunul do tepla svého domova.

Jenže právě za prahem našich domů a bytů aktuálně začíná příběh docela jiný. Má scénář neodvratitelné katastrofy a pro mnohé se hravě může stát drsnou reality show o vlastním přežití. Protože se blíží zima. A jelikož dříve tak samozřejmé jistoty ovládl chaos. Z každodenních titulků o tom, jak po konci fixace může cena za proud spolykat náš většinový příjem a možná ještě víc, padá pocit beznaděje už i na hlavy těch, kteří dlouho zůstávali v klidu. Odhodlanost čelit všemu zlému v kontrastu s tím, že vlastně ani nevím, jestli si zatopím a budu mít dát dětem co jíst, klesá prudce sestupnou tendencí. To, že jeden vnímá rostoucí ceny energií jako hodně velkou nepříjemnost, může pro jiného znamenat absolutní ohrožení jeho vlastní existence. Třebaže doposud zvládal všechny své účty platit bez problémů. K pocitu ohrožení se tak přidává i útok na vlastní důstojnost. Což je ideální podhoubí pro to, aby se zlo roztočilo po spirále výš a výš. Protože se zoufalstvím se často pojí i zlost a vztek, tendence podlehnout jakémukoliv slibu, že bude lépe. Jaké peklo může ve světě přiživit nespokojená a pranýřovaná střední třída, přitom všichni už víme.

Jak se bude svět otáčet třeba už zítra, v současnosti stále ale málokdo tuší. Stejně tak není úplně jasné, jestli energetické soběstačnosti skutečně můžeme dosáhnout. Větší vhled do problematiky energetické budoucnosti Evropy nabízí článek Martina Petříčka. A když už nezbývá nic jiného, stále tu někde kolem nás poletuje naděje. Že se katastrofické scénáře už brzy zase přesunou jen na filmová plátna. Držme si palce!

