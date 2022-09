Širokou paletou nejrůznějších podnikatelských oborů se v letošním roce představil Královéhradecký kraj. A není to náhodou! V regionu jsou už tradičně a stabilně zastoupeny obory moderního strojírenství, zemědělství a služeb. Rovněž obor cestovního ruchu, který nabízí domácí i zahraniční klientele jedny z nejatraktivnějších lokalit u vás vůbec, na sebe přirozeně váže řadu dalších živnostenských i podnikatelských oborů. Také při vyhlašování krajských výsledků respektovaných podnikatelských soutěží IBM Firma roku a MONETA Živnostník roku ukázal kraj pestrost svého podnikatelského prostředí.

Fakta IBM FIRMA ROKU 2022

1. místo Doučování Doma

2. místo Ateliery Bárta

3. místo Jordi‘s

Firma Doučování Doma se bude o celorepublikový titul IBM Firma roku 2022 ucházet před finálovou porotou 9. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2022

1. místo Jan Bošina

2. místo Radka Votavová

3. místo Natalija Holubová

Živnostník Jan Bošina se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2022 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku Srdcař 2022

Jan Bošina

Svým nadšením pro zemědělství odbornou porotu doslova okouzlil Jan Bošina. „Získal si moje sympatie z důvodu, že v oboru pracuje již několik desítek let. Zaměstnává celou rodinu, své kamarády a přátele z okolí. O jeho výrobky je velký zájem, což svědčí o jejich kvalitě,“ ohodnotil vítěze porotce Michal Šotola z MONETA Money Bank.

Mezi firmami dosáhla na vítězství společnost Doučování Doma věnující se individuálnímu doučování běžných školních předmětů a cizích jazyků. „Oceňuji u paní majitelky její nadšení a vitalitu. Sází na kvalitu lektorů a jsem přesvědčený, že právě zmíněné nadšení dokáže přenést na své lektory, a tím pádem i na své studenty. To v případě doučování považuji za jeden z důležitých atributů,“ okomentoval volbu Martin Kadečka, vedoucí prodeje osobních vozů Volkswagen ve společnosti Porsche Česká republika. V každém kraji je již druhým rokem vyhlašován vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál. V Hradci Králové toto ocenění získal rovněž sedlák Jan Bošina.

Vyhlašování IBM Firma roku 2022 a MONETA Živnostník roku 2022, Královéhradecký kraj Foto: archiv soutěže

Začínal jsem na místě, kde předtím nikdo nehospodařil

Jan Bošina,

MONETA Živnostník roku 2022 Královéhradeckého kraje

Foto: archiv soutěže

Na Broumovsku, v malé obci Vernéřovice, má rodinnou farmu. Hospodaří zhruba na 410 hektarech. Hlavním chovem je chov skotu, ale chová i prasata a drůbež. Veškerá zvířata si na vlastní bourárně zpracovává, a produkci pak prodává v krámku přímo na farmě. „Začínal jsem úplně od nuly. Jediné, co mi pomohlo, tak bylo, že můj bratr začínal už v roce 1993 také, ale hospodaří na druhém konci republiky, v Chomutově. Ale ze začátku mi samozřejmě pomohl, jak radami, tak také technikou. Ale jak on, tak ani já jsme nic nezdědili a začínali jsme prakticky na místě, kde předtím nikdo nehospodařil a pozemky byly ladem,“ říká Jan Bošina. Od malička měl rád zvířata, studoval střední zemědělskou školu i vysokou zemědělskou školu a když se naskytla příležitost, tak neváhal a pustil se do toho. „Jako mladý jsem neměl vůbec potuchy, co to bude obnášet, ale zase jsem neměl žádné závazky, takže nebylo proč se bát. Je to celoroční práce, v zimě, v létě. Ale je to práce krásná, je to práce venku. I když také často musíme sedět i u počítače a vyplňovat, co si na nás úředníci vymyslí. Ale hlavní naší náplní je starat se o zvířata,“ popisuje vítězný živnostník.

Když byl covid, tak museli práci zvládat jen v rodině, protože zaměstnanci byli doma. Ale nechtěl by říci, že to bez zaměstnanců zvládá, naopak. Má tři zaměstnance na farmě, pak tři na zpracování produktů, což je další činnost k vlastnímu zemědělství. „Máme to štěstí, že jsme v turistické oblasti Adršpachu, takže často se nám stává, že přijedou návštěvníci Adršpachu, jednou si u nás nakoupí, a potom se k nám vracejí. Takže odbyt máme, i když samozřejmě v době covidu jsme přemýšleli o internetovém prodeji, ale pro nás by to byla další práce a zatím to není úplně nutné“ dodává Jan Bošina. Dělá kvalitnější výrobky, které si nacházejí zákazníci, kteří jdou spíše za kvalitou než za cenou. Každému doporučuje vyzkoušet jejich farmářského mazánka, což je konfitované maso z mangalice, maďarského plemene prasete. Do budoucna by chtěl chov prasat ještě trochu rozšířit. Chtěl by ještě více orné půdy na úkor pastvin, na které by pro prasata pěstoval obilí.

Matematiku doučíme i studenta v Americe

Michaela Entrichová,

majitelka společnosti Doučování Doma, IBM Firma roku 2022 Královéhradeckého kraje

Foto: archiv soutěže

„Název napovídá, že se věnuji doučování, ale pozor, není to jenom doučování cizích jazyků, ale jsou to všechny běžné školní předměty, takže matematika, čeština, fyzika, chemie, našim klientům pomáháme s výukou běžné látky, připravujeme je na přijímací zkoušky z 5., 7. a 9. tříd k maturitám, certifikátům, ale třeba dospělé učíme cizí jazyky, které potřebují pro cestování, na novou pracovní pozici, ta škála je velmi široká,“ chlubí se právem Michaela Entrichová.

V Hradci Králové se firmě dařilo už tak dobře, že si říkala, že je potřeba to někam posunout a rozhodla se pro franšízový systém, jedná se zájemcem na Slovensku v Bánské Bystrici a také v Ústí nad Labem. „Ale Pardubice jsou tady hned vedle nás. Rozhodla jsem se, že nebudeme čekat a vybudujeme si to sami. Začali jsme v lednu letošního roku dělat analýzy a hledat prostory. A teď od září jsme otevřeli novou pobočku,“ uvádí majitelka vítězné firmy. Co vnímá jako velkou konkurenční výhodu, je super tým lektorů. „Máme rodiče, kteří k nám pošlou jedno dítě na angličtinu a druhé dítě na matematiku a za půl roku potřebují češtinu a fyziku, a to pořád děláme my. Nemusejí hledat jednotlivého lektora na různých místech, zase se obrátí na nás,“ přibližuje Entrichová. Sama je původně učitelkou angličtiny. Když se vrátila do práce po mateřské, tak si vzala část svých klientů zpátky. Ale musí s časem zacházet velmi opatrně, protože je také šéfová pětadvaceti lektorů. Obě části práce velmi miluje, na každou potřebuje trochu něco jiného, ale pořád je to kontakt s lidmi, a to je to, co ji nabíjí.

Doba covidu toho v oboru hodně změnila. „Původní myšlenkou bylo pojďme docházet s doučováním ke klientům domů. Dnes už to tak bohužel není, lidé nechtějí, abychom chodili k nim domů, děláme to z velké většiny u nás na učebnách nebo ve veřejných prostorách nebo na on­‑linu. Díky on­‑linu se můžeme spojit s kýmkoli kdekoli po celém světě a doučit matematiku studenta třeba ve Spojených státech“ uzavírá Michaela Entrichová.

Zaměřeno na kraj Na cestách po Královéhradeckém kraji se stavební Skupinou VINCI Construction CS V letošním roce se spojily dvě desítky stavebních společností a vznikla tak největší stavební skupina na území České a Slovenské republiky, VINCI Construction CS. Působí ve všech stavebních segmentech a zaměstnává čtyři tisíce profesionálů ve všech regionech ČR i SR. Její společnosti se mohou pochlubit až sedmdesátiletou tradicí a řadou úspěšně dokončených projektů, z nichž mnohé byly realizovány právě v Královéhradeckém kraji. Jsme podepsáni například pod zvýšením retenční funkce vodního díla Labská ve Špindlerově Mlýně. Jejím účelem je zachycení povodňových vln a částečná ochrana území pod přehradou před účinky povodní. Prováděli jsme stavební úpravy objektu Bellevue ve Špindlerově Mlýně. Na přelomu roku jsme dokončili nový úsek dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi. Aktuálně pracujeme na výstavbě dálnice D35 v úseku Ostrov – Časy. V Hradci Králové jsme vybudovali unikátní protihlukovou stěnu a taktéž tady v naší režii aktuálně vzniká nová lávka přes Labe. Současně jsme započali druhou etapu výstavby obchvatu Opočna, který pomůže odvést tranzitní dopravu z města a zajistí plynulejší dopravu do Orlických hor. Pracovali jsme také na mostě v rámci historického areálu Kuks a opravovali jsme také most v ZOO Dvůr Králové. www.vinci­‑construction.cz Iveta Štočková

tisková mluvčí,

Skupina VINCI Construction CS