Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) hledalo šéfa přes tři měsíce. Do výběrového řízení se lidé nehlásili, prodlužovalo se o týdny a ministerstvo školství z něj nakonec vítěze ani nevybralo. Do čela Cermatu dosadil ministr Vladimír Balaš (STAN) Miroslava Krejčího, který s ministerstvem v minulosti spolupracoval v oblasti IT.

HN: Proč jste se nepřihlásil do výběrového řízení?

Protože jsem v době, kdy se vypsalo, vyhrál výběrové řízení na vedoucího odboru ve společnosti ČEZ Distribuce. Neměl jsem v úmyslu svoji kariéru směrovat do Cermatu.

Pan ministr mě ale přesvědčil. Požádal mě, jestli bych byl schopen vyřešit problematiku digitalizace jednotných přijímacích zkoušek a maturit.

HN: A jak to budete řešit? Součástí výběrového řízení například bylo, že kandidáti museli sepsat svoje vize na další tři roky, což vy jste nemusel.

Na tu otázku není jednoznačná odpověď, protože to závisí na dohodě několika subjektů. V první řadě je to ministerstvo školství a jemu podřízené instituce, v druhé s tím musí být v souladu většina škol, kterých se to bude týkat.

Zároveň se musí vyřešit financování techniky na školách, což nebude jednoduché.

Proto není možné teď od stolu říct, že digitalizace bude probíhat v určité podobě, ale musíme k tomu nakoupit techniku za miliardu, která se bude každé tři roky obnovovat. To je cesta, kterou nepůjdeme, protože nemá ekonomický smysl. Musíme najít přijatelný kompromis.

HN: Jaké jsou další možné cesty?

Možností je upravit systém maturit tak, aby nebylo potřeba tolik techniky. Konkrétnější v té odpovědi být nemůžu, protože je to věc, která se teprve vaří pod pokličkou pracovní skupiny na ministerstvu školství, a dokud nebude mít závěr, nemohu nic zveřejnit. Nechci otázku otevírat předčasně, protože to bude trvat ještě řadu týdnů či měsíců, než se dostaneme ke konkrétnějšímu výsledku.

